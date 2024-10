Der Männersender DMAX ist am Dienstag auf einen Tagesmarktanteil in Höhe von 3,5 Prozent in der klassischen Zielgruppe gekommen, damit lag man nicht nur deutlich über seinen normalen Werten, sondern auch auf einem Niveau mit Kabel Eins. DMAX unterhielt beispielsweise in der Primetime mit den "Steel Buddies" 490.000 Menschen, beim jungen Publikum entsprach das 4,2 Prozent Marktanteil. "Der Germinator" kam danach auf ebenfalls sehr gute 3,5 Prozent.

Aber auch am Vorabend war DMAX sehr erfolgreich: Zwei Ausgaben der Feuerwehr-Doku "112" erreichten jeweils 3,4 Prozent und davor war "Hardcore Pawn" zu teilweise 5,0 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen drin. Das alles sorgte dafür, dass DMAX am Dienstag der mit Abstand erfolgreichste Nischensender war.

Kabel Eins hatte derweil vor allem in der Daytime Probleme: "Navy CIS" kam teilweise nicht einmal auf 2 Prozent Marktanteil und auch "Castle" tat sich recht schwer. In der Primetime kam der Sender mit dem Film "Shrek der Dritte" zwar auf 5,2 Prozent bei 560.000 Zuschauerinnen und Zuschauern, später war der Erfolg aber verflogen. "Scary Movie 5" erreichte nur noch 3,9 Prozent, "Akte X - Jenseits der Wahrheit" sogar nur 2,0 Prozent.

In der Sparte platzierten sich ZDFinfo (2,5 Prozent) und ProSieben Maxx (2,1 Prozent) hinter DMAX. Beim Infosender des ZDF punktete unter anderem die Dokureihe "Beim Bund" am späten Abend, alle gezeigten Ausgaben lagen ab 21:45 Uhr bei mehr als 2 Prozent in der Altersklasse der 14- bis 49-Jährigen, in der Spitze waren bis zu 3,4 Prozent drin. Bei ProSieben Maxx sorgten die "Simpsons" und "Family Guy" fast den ganzen Abend über hinweg für richtig gute Quoten. Sie machten auch den Vorabend vergessen, wo der Sender teilweise auf nicht messbare Marktanteile kam.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.8; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;