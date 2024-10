Sat.1 hat mit einer neuen Ausgabe des "1% Quiz" die Primetime am Donnerstag beim jungen Publikum gewonnen. 520.000 junge Zuschauerinnen und Zuschauer sahen zu und sorgten so für einen starken Marktanteil in Höhe von 11,3 Prozent. Die Gesamtreichweite lag bei 1,60 Millionen, das waren 420.000 mehr als vor einer Woche. Damals tat sich die Pilawa-Quizshow in direkter Konkurrenz zu "Wer wird Millionär?" deutlich schwerer, ohne Günther Jauch im Gegenprogramm steigerte sich die Sat.1-Sendung jetzt deutlich.

RTL erreichte mit der Europa-League-Partie zwischen Porto und Hoffenheim zwar eine insgesamt höhere Reichweite, dennoch blieb man knapp unter der Marke von 2 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern hängen. Bei den 14- bis 49-Jährigen waren für die beiden Halbzeiten 9,1 und 10,3 Prozent drin. Die Zusammenfassungen der anderen Partien lagen später noch bei 9,3 Prozent, die Vorberichterstattung auf das Spiel erzielte dagegen nur schwache 6,5 Prozent.

Sat.1 gelang es im Anschluss an das "1% Quiz" derweil nicht wirklich, den Erfolg hinüberzuretten. Das neue "Schätze die Plätze" erreichte nur 6,7 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe. Die Gesamtreichweite lag bei 660.000. Dass Sat.1 am Ende einen Tagesmarktanteil in Höhe von 7,6 Prozent holte und es nicht noch besser lief, ist auch auf den Vorabend zurückzuführen. Dort lief "Für alle Fälle Familie" mit 1,9 Prozent richtig schlecht und auch die "Spreewaldklinik" lag bei nur 4,0 Prozent.

Während viele Menschen am Donnerstag also entweder Quiz (Sat.1) oder Fußball (RTL) schauten, ging bei ProSieben die Castingshow "The Voice of Germany" etwas unter. Nur 1,24 Millionen Menschen schalteten ein, das ist die bislang niedrigste Reichweite der Staffel. Bei den 14- bis 49-Jährigen sorgten 370.000 Zuschauerinnen und Zuschauer nur zu 8,8 Prozent - auch das war der niedrigste Wert der laufenden Staffel. Selbst "Morlock Motors" hatte bei Kabel Eins eine höhere Reichweite in der klassischen Zielgruppe als "The Voice".

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.8; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;