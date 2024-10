am 25.10.2024 - 09:38 Uhr

Mit Carolin Kebekus und Maybrit Illner hatten am Donnerstagabend gleich zwei öffentlich-rechtliche Moderatorinnen etwas zu feiern. Im Ersten ging um 23:39 Uhr die neue Staffel der "Carolin Kebekus Show" on Air, dabei hat man die Sendezeit gekürzt und das Format etwas weiter nach hinten geschoben (DWDL.de berichtete). Mit 830.000 Zuschauerinnen und Zuschauern sowie 8,8 Prozent Marktanteil war der Erfolg überschaubar. Bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 6,1 Prozent gemessen.

Diese Zahlen sind für Das Erste auch deshalb kein Erfolg, weil "extra 3" zuvor noch deutlich besser lief. 1,65 Millionen Zuschauende sorgten hier für einen Gesamt-Marktanteil in Höhe von 12,4 Prozent, auch bei den 14- bis 49-Jährigen sah es mit 7,4 Prozent besser aus. In der Primetime erzielte Das Erste derweil die höchsten Reichweiten aller Sender: 5,71 Millionen Menschen sahen sich den Krimi "Steirerschuld" an, das entsprach starken 23,3 Prozent Marktanteil.

Im ZDF feierte Maybrit Illner am späten Abend die 1000. Ausgabe ihres Talk-Formats - zum Jubiläum war Bundeskanzler Olaf Scholz zu Gast. Das war aus Quotensicht aber kein durchschlagender Erfolg, nur 1,89 Millionen Personen sahen zu. Im Schnitt kommt "Maybrit Illner" auf deutlich mehr als 2 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. Und während der Marktanteil beim Gesamtpublikum regulär bei rund 14 Prozent liegt, waren es an diesem Donnerstag nur 11,4 Prozent. "Markus Lanz" holte später noch 15,4 Prozent, 1,42 Millionen Menschen sahen hier zu.

In der Primetime musste sich das ZDF deutlich hinter dem Ersten einsortieren, ein neuer Film der Reihe "Marie fängt Feuer" kam auf 3,39 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 13,9 Prozent Marktanteil. Das "heute journal" hielt sich später noch knapp über der 3-Millionen-Marke, der Marktanteil stieg sogar leicht auf 14,2 Prozent - mit "Maybrit Illner" folgte dann schließlich der Absturz.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.8; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;