Es gibt eine schlechte Nachricht für RTLzwei: Die erste Staffel von "Unser Supermarkt - Mit Herz und Humor" umfasst nur 15 Folgen, dementsprechend wird Ende kommender Woche erstmal wieder Schluss sein. Doch mit Blick auf die Quoten wird man sich wünschen, dass es so schnell wie möglich weiter geht. Denn abgesehen von einem Ausrutscher zu Beginn der Woche sind die bislang wirklich glänzend. Am Freitag markierte das Format mit 9,8 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen einen neuen Bestwert. 0,27 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sahen insgesamt zu.

Damit hängte RTLzwei im 16-Uhr-Timeslot die gesamte Konkurrenz beim jungen Publikum locker ab. Besonders das nachmittags lange erfolgsverwöhnte Vox tat sich sehr schwer: "Guidos Deko Queen" kam nicht über ganz bittere 2,0 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen hinaus, zuvor machte auch schon "Shopping Queen" mit 3,8 Prozent beim jungen Publikum Probleme, "Zwischen Tüll und Tränen" war mit 3,6 Prozent danach ebenfalls kein Erfolg.

RTLzwei konnte den Supermarkt-Erfolg allerdings nicht so recht in die Sozialdoku-Schiene rüberretten. Um kurz nach 17 Uhr wurde der Marktanteil durch "Hartz und Herzlich - Tag für Tag Rostock" direkt mehr als halbiert und lag bei 4,6 Prozent, eine weitere Folge eine Stunde später kam nur auf 4,2 Prozent, "Berlin - Tag & Nacht" musste sich schließlich mit nur 3,5 Prozent Marktanteil zufrieden geben. Immerhin sah es dank des Films "Nur noch 60 Sekunden" in der Primetime wieder gut aus, hier zog der Zielgruppen-Marktanteil auf 5,1 Prozent an.

Am Vorabend glänzte dafür ein anderer Sender - zumindest zwischen 17:55 Uhr und 18:54 Uhr. "Mein Lokal, Dein Lokal" holte um diese Zeit bei Kabel Eins herausragende 10,2 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen - ein neuer Jahresbestwert. 630.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sahen insgesamt zu. Auch hier gelang es aber nicht, den Erfolg aufs nachfolgende Programm zu übertragen: "Achtung Kontrolle" sackte direkt auf schwache 3,0 Prozent ab, 390.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sahen hier insgesamt noch zu.

Das neue True-Crime-Format "Deutschlands spektakulärste Kriminalfälle" konnte in der Primetime nach dem verhaltenen Auftakt in dieser Woche die Reichweite zwar um 90.000 auf 0,62 Millionen steigern, der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen war mit 3,7 Prozent aber sogar noch leicht rückläufig. Bei Vox tat sich "Wo die Liebe hinfällt" auch nicht ganz leicht: Die Reichweite ging im Vergleich zur Vorwoche deutlich um 130.000 auf 0,48 Millionen zurück, der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen lag bei 5,8 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.8; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;