Am Samstag haben gleich eine Reihe von Spartensendern hervorragende Quoten eingefahren. Allen voran natürlich Sky, das traditionell von den Bundesliga-Übertragungen profitierte. Die Übertragungen am Nachmittag (Konferenz + Einzelspiel) sahen 1,20 Millionen Menschen, beim jungen Publikum entsprach das starken 24,0 Prozent Marktanteil. Natürlich war der Pay-TV-Sender damit Marktführer zu dieser Uhrzeit.

Am Vorabend erreichte das Topspiel zwischen Bremen und Leverkusen noch 720.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, das entsprach 8,6 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. In der Endabrechnung landete Sky so bei einem Tagesmarktanteil in Höhe von 4,2 Prozent beim jungen Publikum. Damit lag man nur knapp hinter dem ZDF (4,4 Prozent), aber noch vor Kabel Eins (3,6 Prozent) und RTLzwei (3,4 Prozent).

Eben diese 4,2 Prozent Tagesmarktanteil beim jungen Publikum erzielte auch ZDFneo, hier waren es eine Reihe von Formaten, die funktionierten. Dass "Terra X" am Vormittag teilweise zweistellig unterwegs war, ist zwar eine Ausnahme gewesen, aber auch sonst lief es für die Reihe sehr gut. "Die glorreichen 10" kam am Vorabend auf bis zu 6,1 Prozent und "Sketch History" landete mit 240.000 jungen Zuschauerinnen und Zuschauern sowie 6,2 Prozent sogar in den Top 15 der erfolgreichsten Sendungen. "Das Geisterschloss" kam in der Primetime schließlich noch auf 4,3 Prozent, am späten Abend gingen die Quoten zurück.

Erfolgreichster Spartensender beim Gesamtpublikum war jedoch das MDR Fernsehen, das es auf einen Tagesmarktanteil in Höhe von 3,1 Prozent brachte. Geschafft hat man das vor allem mit einem Open-Air-Konzert von André Rieu, das in der Primetime zu sehen war. Dort schalteten im Schnitt 1,60 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer ein, damit waren starke 6,9 Prozent Marktanteil drin.

