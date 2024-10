Am "Tatort" kam auch in dieser Woche wieder niemand vorbei: Mit 8,09 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern sowie einem Marktanteil von 29,0 Prozent setzte sich der neueste Fall von Lena Odenthal und Johanna Stern mit weitem Vorsprung an die Spitze der Quoten-Charts. Zum Vergleich: Die ZDF-Reihe "Nächste Ausfahrt Glück" kam mit 3,93 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern auf eine nicht mal halb so hohe Reichweite. Und auch beim jungen Publikum war der Krimi im Ersten angesichts von 1,41 Millionen 14- bis 49-Jährigen und 23,1 Prozent Marktanteil nicht zu schlagen.

Dahinter sortierte sich auch in dieser Woche wieder Sat.1 ein: Die Wiederholung von "Fack ju Göhte 2" punktete bei 650.000 Personen unter 50 und trieb den Marktanteil in der Zielgruppe somit auf starke 12,1 Prozent. Aber auch ProSieben war mit seinem Spielfilm "Guardians of the Galaxy Vol. 2" erfolgreich und bewegte sich mit einem Marktanteil von 11,2 Prozent deutlich über dem Senderschnitt. Insgesamt zählte ProSieben um 20:15 Uhr im Schnitt 1,28 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, während Sat.1 auf 1,24 Millionen kam.

Der NFL bei RTL zeigten damit beide Sender aus Unterföhring die Rücklichter: So brachte es die Schlussphase des Spiels zwischen den Philadelphia Eagles und den Cincinnati Bengals zur besten Sendezeit ebenso wie das erste Quarter der Buffalo Bills gegen die Seattle Seahawks nicht über 7,5 Prozent Marktanteil hinaus. Nach 21 Uhr blieb RTL durchweg unter der Marke von 700.000 Fans hängen. Immerhin: Ab dem dritten Quarter des späten Spiels zogen die Marktanteile doch noch an: Zu diesem Zeitpunkt lag der Marktanteil plötzlich bei sehr guten 13,7 Prozent, ehe das vierte Quarter noch 13,4 Prozent erzielte.

Der Endspurt half RTL jedoch nur bedingt, denn mit einem Tagesmarktanteil von 6,8 Prozent lag der Sender in der Zielgruppe am Sonntag nur auf Rang vier. Bei ProSieben drehte indes "Avengers: Age of Ultron" nach 23 Uhr noch mit 14,8 Prozent Marktanteil auf, während die Komödie "Abikalpyse" in Sat.1 auf 6,2 Prozent fiel. Dafür konnte sich der Sender am Nachmittag auf die Wiederholung von "Fack ju Göhte" mit sehr guten 14,9 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe verlassen.

Meistgesehene Sat.1-Sendung der Woche war zudem einmal mehr "Julia Leischik sucht: Bitte melde dich": Ab 18:52 Uhr lockte Format im Schnitt 2,42 Millionen Menschen vor den Fernseher und trieb den Gesamt-Marktanteil von Sat.1 auf 10,6 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen reichte es zwar nur für 7,4 Prozent, doch in der erweiterten Zielgruppe der 14- bis 59-Jährigen kam Leischik auf gute 9,4 Prozent Marktanteil.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.8; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;