Während "Sing meinen Song" auch nach vielen Jahren für Vox noch ein schöner Erfolg ist, kann man den Schlager-Ableger der Musikshow in Köln getrost als Flop abhaken. Nachdem die Premieren-Folge in der Vorwoche mit weniger als fünf Prozent Marktanteil in der Zielgruppe allenfalls mäßig aus dem Startblock kam, brach die Quote nun vollends ein. Gerade mal 130.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren entschieden sich am Sonntag für "Sing meinen Schlager". Das reichte bloß für einen desolaten Marktanteil von 2,6 Prozent in der Zielgruppe.

Insgesamt lief es - dank vieler älterer Menschen - besser; mit 850.000 Zuschauerinnen und Zuschauern sowie 3,7 Prozent Marktanteil ging's aber auch hier nach unten. Zum Vergleich: Die erste Ausgabe von "Sing meinen Schlager" hatten vor einer Woche noch über 300.000 Fans mehr gesehen. Für "Prominent!" blieben danach noch 580.000 Personen dran, in der Zielgruppe lag der Marktanteil bei weiterhin überschaubaren 3,1 Prozent. Für schöne Erfolge sorgten bei Vox hingegen die beiden Vorabend-Formate "auto mobil" und "Die Beet-Brüder", die Marktanteile auf 9,5 und 9,8 Prozent in der Zielgruppe verbuchten.

Doch nicht nur Vox konnte am Sonntag in der Primetime nicht viel reißen - auch für Kabel Eins lief's recht durchwachsen. So erreichte "Deutschlands größte Geheimniss" um 20:15 Uhr im Schnitt 760.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 3,4 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe, ehe "Abenteuer Leben am Sonntag" immerhin 4,0 Prozent erzielte. Auf ähnlicher Flughöhe war zudem RTLzwei unterwegs, wo die Spielfilme "Apollo 13" und "13 Minutes - Jede Sekunde zählt" auf Marktanteile von 3,8 und 4,3 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen kamen.

Unterm Strich ging am Sonntag Kabel Eins als Schlusslicht der acht Vollprogramme hervor - mit einem Tagesmarktanteil von gerade mal 2,6 Prozent. Tatsächlich bewegten sich die Quoten des Senders in der Daytime über weite Strecken hinwe gbei weniger als drei Prozent. Das gilt auch für die Wiederholung von "Morlock Motors", die am Vorabend nicht über 2,9 Prozent hinauskam. Aber auch der eigentlich für Joyn produzierte Ableger "Morlock Motors - Das Team" blieb zur Mittagszeit mit Werten von 2,2 und 2,6 Prozent ziemlich blass.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.8; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;