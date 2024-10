am 31.10.2024 - 08:51 Uhr

Die knappe Niederlage von Borussia Dortmund gegen den VfL Wolfsburg haben am Dienstagabend mehr als 5 Millionen Menschen im Ersten gesehen (DWDL.de berichtete). Am Mittwoch übertrug nun das ZDF die Pokalpartie zwischen Bayern und Mainz - und blieb hinter der Reichweite des Vortags zurück. Mit 4,79 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern sowie 20,3 Prozent Marktanteil lief es aber natürlich trotzdem sehr gut. Reichweitentechnisch nicht förderlich war sicherlich die Tatsache, dass das Spiel ziemlich eindeutig verlief und so wenig Spannung bot.

Auch bei den 14- bis 49-Jährigen ist das ZDF mit dem Pokalmatch nicht zu schlagen gewesen: 1,02 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer aus dieser Altersklasse schalteten ein und sorgten so für starke 20,0 Prozent Marktanteil. Schon die Vorberichterstattung auf das Spiel sahen sich übrigens 3,11 Millionen Menschen ein, bei den Jüngeren entsprach das 14,4 Prozent. Die Zusammenfassungen der anderen Mittwochsspiele lagen bis in den späten Abend weit über dem Senderschnitt.

Die Fußball-Übertragungen sorgten auch bei "Markus Lanz" für einen kräftigen Schub: Die neueste Ausgabe des Talks begann erst um 23:49 Uhr, dennoch verzeichnete die einstündige Sendung durchschnittlich 1,59 Millionen Zuschauende, das entsprach 21,1 Prozent Marktanteil. Bei den 14- bis 49-Jährigen waren es 17,8 Prozent. Mit diesen Werten war dem ZDF die Tagesmarktführerschaft am Mittwoch natürlich sicher: Mit insgesamt 17,1 Prozent lief es fantastisch, beim jungen Publikum lag man angesichts von 11,4 Prozent ebenfalls auf dem Spitzenrang.

Das Erste konnte vor allem in der Primetime nicht mithalten: Mit der Wiederholung des TV-Dramas "Gefangen" unterhielt man lediglich 2,96 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, das entsprach 11,8 Prozent Marktanteil. Mit Ausnahme der "Tagesthemen" (11,6 Prozent) lagen im Anschluss sämtliche Formate im einstelligen Marktanteilsbereich.

Dafür war Das Erste am Vorabend stark unterwegs: "Wer weiß denn sowas?" verzeichnete eine Reichweite in Höhe von 3,09 Millionen, damit waren 19,2 Prozent drin. Von diesen starken Werten profitierte auch "Watzmann ermittelt", das sich mit 2,98 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern zurückmeldete und damit sogar noch vor dem Primetime-Film lag, mit den erzielten 15,0 Prozent kann man sehr zufrieden sein.

Und noch einmal kurz zurück zum Fußball, der natürlich auch bei Sky für hervorragende Quoten sorgte: Die Pokal-Konferenz am Abend erreichte 640.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, am Vorabend waren es sogar 800.000. Mit 6,1 (Primetime) und 11,4 Prozent Marktanteil (Vorabend) in der klassischen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen ließ der Pay-TV-Sender die Muskeln spielen.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.8; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;