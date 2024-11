am 04.11.2024 - 09:14 Uhr

Bei RTL wird man an diesem Montag mit gemischten Gefühlen auf die Quoten der jüngsten NFL-Übertragungen blicken. Denn während das erste Spiel des Abends zwischen den Dallas Cowboys und den Atlanta Falcons mit Marktanteilen zwischen 6,1 und 8,2 Prozent in der Zielgruppe durchweg blass blieb, drehte der Sender nach 22 Uhr spürbar auf und war plötzlich durchweg zweistellig unterwegs.

So erreichte das erste Quarter zwischen den Los Angeles Rams und den Seattle Seahawks im Schnitt immerhin 10,5 Prozent Marktanteil, ehe das zweite Quarter bereits auf 12,9 Prozent kam. Die beiden weiteren Quarters der NFL-Partie steigerten sich nach Mitternacht schließlich sogar auf Marktanteile von 13,9 und 15,0 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Mit den halbstündigen Highlights erzielte RTL ab 1:30 Uhr gar stolze 18,0 Prozent, auch wenn die Gesamt-Reichweite zu diesem Zeitpunkt mit 300.000 Zuschauerinnen und Zuschauern freilich überschaubar blieb.

Mehr als ein Tagesmarktanteil von 7,2 Prozent war in der klassischen Zielgruppe letztlich aber trotzdem nicht drin - auch, weil neben dem ersten Spiel des Abends auch tagsüber nichts funktionieren wollte. So enttäuschte am frühen Nachmittag die "DSDS"-Wiederholung vom Vortag mit nur 5,0 Prozent Marktanteil, ehe "Die Unvermittelbaren - mit Martin Rütter" bei 7,6 Prozent hängen blieb. Selbst die "neuen Bauern" von "Bauer sucht Frau" interessierten ab 17:45 Uhr lediglich 6,0 Prozent der 14- bis 49-Jährigen, auch wenn insgesamt immerhin 1,57 Millionen Menschen einschalteten.

In der erweiterten Zielgruppe der 14- bis 59-Jährigen war RTL am Sonntag zudem weit von seinem selbst gesteckten Ziel der Zweistelligkeit entfernt: Mit 6,2 Prozent reihte man sich hier deutlich hinter ARD, ProSieben, dem ZDF und Sat.1 ein. Das hängt freilich auch damit zusammen, dass die NFL ein sehr junges Publikum anspricht und mit der ersten Begegnung des Abends zeitweise nur mit Mühe mehr als vier Prozent Marktanteil verbuchte.

