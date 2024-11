Vor einigen Tagen hat Markus Lanz zum 2000. Mal seine gleichnamige Talkshow im ZDF präsentiert. Zum Jubiläum hatte sich die Redaktion etwas besonderes ausgedacht: In der Sendung ging es um die bevorstehende US-Präsidentschaftswahl, der Moderator sprach aber nicht mit den üblichen Verdächtigen, sondern talkte mit acht Korrespondentinnen und Korrespondenten des Senders über mögliche Auswirkungen der Wahl.

Diese Sendung war nun auch im Nachgang ziemlich beliebt, sodass die Reichweite durch zeitversetzte Nutzung noch um 240.000 auf 1,50 Millionen stieg. Für "Markus Lanz" war es der zweithöchste Nachschlag in der Geschichte, nur eine Ausgabe im Januar dieses Jahres erreichte ein noch größeres Plus in Höhe von 250.000 Zuschauerinnen und Zuschauern. Der Marktanteil der Jubiläums-Ausgabe steigerte sich noch um 1,9 Prozentpunkte auf 16,5 Prozent, bei den 14- bis 49-Jährigen ging es sogar noch um 2,6 Prozentpunkte (auf 10,8 Prozent) hinauf.

Größte Zugewinne* bei Gesamtreichweite

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA heute-show 25.10.

22:30 5,00

(+1,09) 23,5%

(+3,5%p.) 1,38

(+0,58) 27,5%

(+8,9%p.) ZDF Magazin Royale 25.10.

23:04 2,26

(+0,39) 14,1%

(+1,8%p.) 0,87

(+0,31) 22,1%

(+6,0%p.) Tatort: Dein gutes Recht 27.10.

20:15 8,45

(+0,36) 29,1%

(+0,1%p.) 1,49

(+0,09) 23,3%

(+0,2%p.) extra 3 24.10.

22:53 1,96

(+0,31) 14,0%

(+1,6%p.) 0,29

(+0,10) 10,0%

(+2,6%p.) Markus Lanz 22.10.

23:14 1,50

(+0,24) 16,5%

(+1,9%p.) 0,21

(+0,06) 10,8%

(+2,6%p.) In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte 24.10.

18:48 2,20

(+0,22) 11,5%

(+0,9%p.) 0,32

(+0,08) 10,9%

(+2,1%p.) Steirerschuld 24.10.

20:16 5,92

(+0,21) 23,3%

(0,0%p.) 0,32

(+0,03) 6,6%

(+0,2%p.) The Chelsea Detective 27.10.

22:14 1,47

(+0,21) 10,0%

(+1,0%p.) 0,09

(+0,02) 3,0%

(+0,7%p.) Bauer sucht Frau 21.10.

20:15 3,30

(+0,20) 12,9%

(+0,3%p.) 0,72

(+0,09) 14,1%

(+1,0%p.) Nächste Ausfahrt Glück 27.10.

20:16 4,13

(+0,20) 14,2%

(+0,1%p.) 0,44

(+0,01) 6,9%

(-0,1%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 21.10.-27.10.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Beim Gesamt-Marktanteil war die Jubiläums-Sendung von "Markus Lanz" übrigens das Format mit dem zweithöchsten Nachschlag der Woche. Ein größeres Plus erreichte nur die "heute-show", die sich sogar um 3,5 Prozentpunkte auf 23,5 Prozent steigerte. Insgesamt betrug das Reichweitenplus 1,09 Millionen - so viele wie noch nie in diesem Jahr. Insgesamt unterhielt die "heute-show" am 25. Oktober damit fünf Millionen Menschen - eine eindrucksvolle Reichweite. Und wie immer gilt: Die Abrufe aus der ZDF-Mediathek sind in diesen Zahlen noch gar nicht enthalten.

Und auch das "ZDF Magazin Royale" war in der endgültigen Gewichtung mal wieder eine Bank, wenn auch eine Liga unter der "heute-show". Mit zusätzlich 390.000 Zuschauerinnen und Zuschauern übersprang Jan Böhmermann aber ziemlich locker die 2-Millionen-Marke und beim jungen Publikum ging es um satte 6 Prozentpunkte auf 22,1 Prozent nach oben. Mit "Extra 3" findet sich im Ranking außerdem eine weitere Satire-Sendung wieder, hier betrug das Plus beim Marktanteil beim jungen Publikum 2,6 Prozentpunkte.

Größte Zugewinne* bei Marktanteil (14-49)

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA heute-show 25.10.

22:30 5,00

(+1,09) 23,5%

(+3,5%p.) 1,38

(+0,58) 27,5%

(+8,9%p.) ZDF Magazin Royale 25.10.

23:04 2,26

(+0,39) 14,1%

(+1,8%p.) 0,87

(+0,31) 22,1%

(+6,0%p.) Alles was zählt 25.10.

19:07 1,44

(+0,16) 7,4%

(+0,6%p.) 0,34

(+0,12) 10,9%

(+3,1%p.) extra 3 24.10.

22:53 1,96

(+0,31) 14,0%

(+1,6%p.) 0,29

(+0,10) 10,0%

(+2,6%p.) Markus Lanz 22.10.

23:14 1,50

(+0,24) 16,5%

(+1,9%p.) 0,21

(+0,06) 10,8%

(+2,6%p.) Gute Zeiten, Schlechte Zeiten 25.10.

19:38 1,86

(+0,19) 8,5%

(+0,6%p.) 0,59

(+0,12) 15,0%

(+2,1%p.) In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte 24.10.

18:48 2,20

(+0,22) 11,5%

(+0,9%p.) 0,32

(+0,08) 10,9%

(+2,1%p.) Gute Zeiten, Schlechte Zeiten 23.10.

19:39 1,71

(+0,09) 7,7%

(+0,4%p.) 0,47

(+0,08) 11,7%

(+1,6%p.) Gute Zeiten, Schlechte Zeiten 24.10.

19:39 1,96

(+0,09) 8,9%

(+0,2%p.) 0,55

(+0,08) 14,3%

(+1,5%p.) Alles was zählt 24.10.

19:08 1,64

(+0,09) 8,3%

(+0,2%p.) 0,33

(+0,06) 10,5%

(+1,4%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 21.10.-27.10.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Die Privatsender spielten in der letzten vollen Oktober-Woche eine untergeordnete Rolle. Bei der Gesamtreichweite schaffte es lediglich "Bauer sucht Frau" in die Top 10 der Sendungen, die am meisten zulegen konnten. Beim Marktanteils-Nachschlag schafften "GZSZ" und "Alles was zählt" einige Male den Sprung in die Top 10, Primetime-Formate der Privaten sucht man in diesem Ranking jedoch vergebens.

"Morlock Motors" hat bei Kabel Eins derweil sein gutes Niveau bestätigt: Nach der erfolgreichen Premiere ging es auch für die zweite Folge nachträglich noch deutlich bergauf. 110.000 Zuschauerinnen und Zuschauer kamen noch zusätzlich hinzu, bei der Premiere eine Woche zuvor waren es 120.000. Beim jungen Publikum betrug das Plus bei beiden Folgen jeweils 0,5 Prozentpunkte. Auch in Sachen zeitversetzter Nutzung ist das Format für Kabel Eins damit ein schöner Erfolg.

Endgültig gewichtete Quoten? Was ist das?

Die TV-Branche blickt jeden Morgen auf die Quoten des Vortages. Es handelt sich hier aber um "vorläufig gewichtete Daten". Sieben Tage später werden diese durch endgültig gewichtete Werte ersetzt, die eigentlich maßgeblich sind, die aber kaum noch wahrgenommen werden. In diese Zahlen fließt zum Einen ein Teil der zeitversetzten Nutzung (3 Tage nach TV-Ausstrahlung) ein. Zum Anderen stehen sie auf einer etwas breiteren Basis, weil bis dahin Nutzungsdaten aus weiteren TV-Haushalten bei der GfK eingegangen sind, die die Hochrechnung genauer machen. Seit der Umstellung auf den "Marktstandard Bewegtbild" zum 1. Januar 2024 wird überdies auch die Nutzung von Livestreams in den Mediatheken mit eingerechnet - was sich vor allem bei Sport-Übertragungen bemerkbar machen dürfte. Weiterhin nicht enthalten sind hingegen die zeitversetzten Mediatheken-Abrufe. Durch die Hereinnahme der Livestream-Zahlen werden diese endgültig gewichteten Werte nun immer erst acht statt wie bislang vier Tage nach der Ausstrahlung veröffentlicht. Wir blicken daher nun immer Montags auf die größten Änderungen, die sich dadurch in der vorletzten Woche ergeben haben.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.8; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;