Am heutigen Dienstag findet die US-Präsidentschaftswahl statt. Das Erste zeigte anlässlich dessen am Montagabend zur besten Sendezeit die Dokumentation "Wirklich nochmal Trump, Amerika?". Darin zeigte Ingo Zamperoni unter anderem auf, wie der Wahlkampf verlaufen ist, außerdem traf er sich mit seiner Familie und sprach über den bevorstehenden Urnengang. Und keine Frage: Der Ausstrahlungszeitpunkt der ARD war clever gewählt, das Interesse einen Tag vor der Wahl war nun riesig.

3,61 Millionen Menschen sahen sich die Doku am Montagabend an, das war deutlich mehr als andere Dokumentationen sonst normalerweise auf diesem Sendeplatz einfahren. Und auch der Marktanteil lag angesichts von 13,4 Prozent in einem guten Bereich. Noch besser lief es allerdings bei den 14- bis 49-Jährigen, wo ganz starke 18,5 Prozent gemessen wurden. Die 1,01 Millionen jungen Zuschauerinnen und Zuschauer bedeuteten für Das Erste sogar den klaren Tagessieg in dieser Altersklasse.

Von der starken Doku profitierte im Anschluss auch "hart aber fair", das beim jungen Publikum 12,3 Prozent Marktanteil verzeichnete. Das ist der höchste Wert seit Februar 2022, damals wurde der Talk noch von Frank Plasberg moderiert. Und auch die Gesamtreichweite in Höhe von 3,18 Millionen ist ein Bestwert für Louis Klamroth, der mit der Sendung überhaupt noch nie mehr als 3 Millionen Menschen erreichte.

Weil später auch die "Tagesthemen" und die Doku "Der Trump-Einflüsterer" sehr gute 13,1 und 11,7 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum holten, schraubte Das Erste seinen Tagesmarktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen auf 9,9 Prozent nach oben. Nur RTL war noch besser unterwegs. Insgesamt kam Das Erste auf 11,6 Prozent.

Während der Tagessieg bei den Jüngeren an die ARD-Doku über die US-Wahl ging, hatte insgesamt das ZDF die meisten Zuschauerinnen und Zuschauer. "Solo für Weiss - Tödliche Wahl" unterhielt zur besten Sendezeit 6,48 Millionen Menschen, damit waren starke 24,2 Prozent Marktanteil drin. Bei den 14- bis 49-Jährigen lief es mit 7,0 Prozent ordentlich.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.8; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;