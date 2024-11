"Joko & Klaas gegen ProSieben" ist in den zurückliegenden Jahren ein Format gewesen, auf das man sich in Unterföhring in aller Regel verlassen konnte. Auch beim Comeback jetzt waren die Quoten gut, gleichzeitig lagen sie ein ganzes Stück unter denen, die die Show zuletzt eingefahren hat. Mit 900.000 Zuschauerinnen und Zuschauern schrammte der Staffelstart nur knapp an einem neuen Allzeit-Tief (880.000) vorbei. Bei den 14- bis 49-Jährigen musste man sich in der Primetime dem ZDF geschlagen geben, der Marktanteil lag trotzdem bei guten 12,2 Prozent.

Gleichzeitig sind diese 12,2 Prozent der niedrigste Marktanteil für die Show seit September 2020. Für einen Platz vor dem "Sommerhaus der Stars" reichte es trotzdem sehr klar: Die RTL-Realityshow verzeichnete beim jungen Publikum nur schwache 8,8 Prozent Marktanteil, kam dafür aber insgesamt auf 1,23 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. Später ging es für beide Sender bergab: "Extra" lag bei nur noch 6,6 Prozent, bei ProSieben erreichte "Late Night Berlin" lediglich 5,2 Prozent.

Insgesamt erreichte Das Erste am Dienstagabend die meisten Zuschauerinnen und Zuschauer: "Die Kanzlei" wurde von 5,01 Millionen Menschen gesehen, damit waren genau 20 Prozent Marktanteil drin. "In aller Freundschaft" lag später noch bei 3,91 Millionen und 16,6 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen lag "Die Kanzlei" übrigens ebenfalls vor dem "Sommerhaus", aber hinter Joko und Klaas. Mit den ermittelten 10,2 Prozent kann man beim Sender sehr zufrieden sein. Höher fiel der Marktanteil der Serie beim jungen Publikum überhaupt noch nie aus.

Recht gut lief es bei den Jüngeren auch für RTLzwei: "Armes Deutschland - Deine Kinder" erreichte in der klassischen Zielgruppe 6,0 Prozent Marktanteil. Damit lag man auf einem Niveau mit Vox, wo "Hot oder Schrott" auf 6,1 Prozent kam. In Sat.1 erzielten "Navy CIS" und "Navy CIS: Hawaii" nur 5,9 und 5,4 Prozent, erreichten dafür aber insgesamt mehr als eine Million Menschen - an dieser Marke scheiterten RTLzwei und Vox sehr deutlich.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.8; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;