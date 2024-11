Schon in den zurückliegenden Wochen tat sich "DSDS" bei RTL ziemlich schwer, am Mittwoch setzte es nun den nächsten Nackenschlag: Mit nur 1,23 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern fiel die Castingshow auf die niedrigste, jemals gemessene Reichweite. Und auch beim jungen Publikum lief es richtig schlecht: 250.000 Zuschauende aus der Altersklasse der 14- bis 49-Jährigen sorgten hier für 4,5 Prozent - ebenfalls ein Allzeit-Tief.

Fairerweise muss man dazu sagen, dass es für "DSDS" nicht der einfachste Abend gewesen ist. Die Sendung begann bereits verspätet, weil RTL eine Sondersendung zur US-Wahl um 20:15 Uhr einschob. Später wurde die Castingshow dann auch noch für mehrere Minuten unterbrochen, weil RTL lieber über die Regierungskrise in Berlin berichtete. Und dennoch: Am Samstag steht bereits das Finale von "DSDS" an, das Interesse nur wenige Tage vorher ist so gering wie niemals zuvor.

Doch auch andere Sender hatten mit der besonderen News-Lage am Mittwochabend zu kämpfen. Allen voran Sat.1, wo "The Taste" ebenfalls auf Tiefstwerte fiel. Nur 730.000 Menschen sahen sich die neueste Ausgabe der Kochshow an, in der klassischen Zielgruppe wurden 4,1 Prozent Marktanteil gemessen. Beides sind die jeweils schlechtesten Werte in der Geschichte der Sendung. Bei Vox tat sich unterdessen "Doc Caro" mit nur 4,9 Prozent schwer - auch das ist ein Allzeit-Tief.

Recht solide präsentierte sich im Gegensatz dazu "TV Total" bei ProSieben: Die 1,13 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer waren sogar mehr als in den vergangenen Wochen. Mit 9,3 Prozent Marktanteil lag Sebastian Pufpaff zwar nur bei einem einstelligen Wert, damit kann man in Unterföhring aber sehr zufrieden sein. "Die Quatsch Comedy Show" fiel später auf schlechte 3,5 Prozent zurück.

Fernab der News-Sondersendungen lief es übrigens für "Aktenzeichen XY" am besten - sowohl insgesamt als auch beim jungen Publikum. 4,75 Millionen Menschen sahen sich die Sendung an. Nach einer Stunde gab Rudi Cerne zu einem "ZDF Heute Live" ab und erklärte, man werde die Sendung später zu Ende bringen - daraus wurde dann aber nichts. Mit 19,3 bei allen und 16,5 Prozent Marktanteil bei den jungen Zuschauerinnen und Zuschauern lief es hervorragend für "XY". Aber auch mit den nachfolgenden Nachrichten fuhr das ZDF sehr gut (DWDL.de berichtete).

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.8; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;