RTL hat den Freitag mit einem schwachen Tagesmarktanteil in Höhe von 7,8 Prozent beendet. Damit lag man nicht nur hinter dem ZDF, sondern auch hinter ProSieben. Zurückzuführen ist das auf eine ganze Reihe schwacher Formate, allen voran in der Daytime. So lag man zwischen 8 und 12 Uhr durchweg im einstelligen Bereich und auch "Punkt 12" war mit 10,9 Prozent kein Straßenfeger. Zwischen 15 und 18:45 Uhr waren dann wieder weniger als 10 Prozent drin.

Auch am Vorabend tat sich RTL schwer: "Alles was zählt" blieb bei schwachen 6,3 Prozent hängen und selbst "GZSZ" kam nicht über 10,1 Prozent hinaus. Zur besten Sendezeit lief dann auch "Ninja Warrior Germany" ein gutes Stück schlechter als zuletzt. Zwar sahen 1,45 Millionen Menschen zu, das waren aber über 200.000 weniger als vor einer Woche. Bei den 14- bis 49-Jährigen wurden nur noch 10 Prozent gemessen - Staffel-Tief.

Die RTL-Schwäche in der Primetime half unter anderem Sat.1, wo "The Voice of Germany" angesichts von 1,47 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern noch hauchdünn vor der Ninja-Konkurrenz lag. Bei den 14- bis 49-Jährigen war RTL etwas erfolgreicher, hier erreichte die Castingshow aber immerhin 9,4 Prozent. Dafür hatte Sat.1 auch in der Daytime Probleme, vor allem mit den täglichen Serien. "Für alle Fälle Familie" und "Die Spreewaldklinik" blieben jeweils bei ganz schlechten 1,8 Prozent hängen.

Bei ProSieben war derweil das Qualifying zur "Wok-WM" kaum gefragt. Nur 370.000 Personen sahen am späten Abend zu, der Marktanteil in der klassischen Zielgruppe lag bei 5,4 Prozent. Für den Spielfilm "Escape Room" lief es zuvor mit 8,0 Prozent noch besser, hier lag die Reichweite bei 940.000. Damit lag ProSieben auch vor Vox, wo "Goodbye Deutschland" 780.000 Menschen erreichte, beim jungen Publikum wurden aber gute 7,6 Prozent gemessen.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.8; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;