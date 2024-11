Mit 6,95 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern und einem Marktanteil von 30,0 Prozent alleine im Ersten war die "Tagesschau" am Samstag die meistgesehene Sendung des Tages. Doch auch in der Primetime räumte der Sender ab - eines Krimis sei Dank. "Die Toten am Meer - Tod an der Klippe" lockte um 20:15 Uhr im Schnitt 6,59 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer vor den Fernseher und hielt den Marktanteil bei herausragenden 26,6 Prozent. Damit erreichte die ARD mehr als doppelt so viele Menschen wie Giovanni Zarrella als stärkster Verfolger.

"Die Giovanni Zarrella Show" konnte jedoch erstmals seit Februar wieder die Marke von drei Millionen überspringen und kam im Schnitt auf 3,15 Millionen Personen, die 13,7 Prozent Marktanteil entsprachen. Das Erste lag allerdings auch um 21:45 Uhr noch vorn: Zu diesem Zeitpunkt hielt die Wiederholung von "Steirertod" noch 3,78 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer vor dem Fernseher, der Marktanteil lag bei 17,7 Prozent. Beim jungen Publikum waren hingegen nur noch 4,3 Prozent drin, nachdem "Die Toten am Meer" zuvor noch mit 8,9 Prozent überzeugte.

Beim Gesamtpublikum machte derweil die "Sportschau" den Vierfach-Sieg der ARD am Samstag komplett. Mit 3,81 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern erreichte die Bundesliga-Sendung ab 18:30 Uhr starke 20,0 Prozent Marktanteil, während bei den Jüngeren noch 13,2 Prozent drin war. Zu diesem Zeitpunkt lag die "Sportschau" übrigens deutlich vor dem torlosen Topspiel zwischen Leipzig und Mönchengladbach, das bei Sky auf 5,9 Prozent kam. Ungleich stärker war jedoch die Konferenz, die es drei Stunden zuvor auf tolle 20,4 Prozent Marktanteil brachte.

Einen schönen Quoten-Erfolg gab's unterdessen auch bei den Dritten: Im NDR Fernsehen lockte Kai Pflaume mit "Kaum zu glauben! XXL" um 20:15 Uhr nämlich bundesweit im Schnitt 1,15 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer an, sodass der Marktanteil bei 4,7 Prozent lag. Aber auch bei den 14- bis 49-Jährigen überzeugte die Show mit 2,8 Prozent, ehe sich die Doku "Norddeutsche Originale, die Sie kennen sollten" leicht auf 2,9 Prozent steigerte. Insgesamt verzeichneten die "Originale" ab 22:16 Uhr noch 690.000 Zuschauerinnen und Zuschauer.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.8; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;