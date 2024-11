Auch wenn "Weihnachtsmann & Co. KG" bereits fast 30 Jahre auf dem Buckel hat, ist die Zeichentrickserie noch immer ein Quoten-Hit in Deutschland. Jahr für Jahr beschert sie Toggo in der Vorweihnachtszeit tolle Quoten - und das ist auch 2024 nicht anders. Am Samstag gelang ihr sogar ein Sprung unter die Top 20 meistgesehenen Sendungen in der Zielgruppe.

So erreichte "Weihnachtsmann & Co. KG" ab 18:07 Uhr im Schnitt bereits 280.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, bei den 14- bis 49-Jährigen lag der Marktanteil bei 5,3 Prozent. Eine weitere Folge steigerte sich schließlich sogar auf 400.000 Fans, darunter 230.000 zwischen 14 und 49 Jahren. In der Zielgruppe schnellte der Toggo-Marktanteil zu diesem Zeitpunkt auf hervorragende 8,2 Prozent, ehe die dritte Episode des Tages schließlich noch 6,0 Prozent schaffte.

Damit lag Toggo am Vorabend unter anderem vor ProSieben, wo "Galileo Plus" gegen 18 Uhr mit gerade mal 3,9 Prozent Marktanteil baden ging. Aber auch Vox und Sat.1 konnte der Kindersender zeitweise hinter sich lassen. Dazu kommt, dass "Weihnachtsmann & Co. KG" auch schon in den Morgenstunden für Spitzen-Quoten sorgte: Auch hier waren für Toggo bis zu 8,2 Prozent in der Zielgruppe drin.

In der Primetime gab's ebenfalls einen schönen Vorweihnachts-Erfolg: Durchschnittlich 530.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sahen den Spielfilm "Der Weihnachtswunsch des Jahres" bei RTL Super, in der Zielgruppe lag der Marktanteil bei 3,2 Prozent, ehe "Schicksalshafte Weihnachten" noch 3,1 Prozent erzielte. Genauso stark war aber auch der Disney Channel, der mit "Zoomania" bei 3,2 Prozent der 14- bis 49-Jährigen punktete.

Zum Vergleich: RTLzwei bewegte sich mit "Last Samurai" und einem Marktanteil von 3,8 Prozent in der Zielgruppe auf ähnlicher Flughöhe, während die US-Serie "FBI: Special Crime Unit" mit zwei Folgen auf 3,3 und 3,0 Prozent kam. Deutlich gefragter war hingegen Vox, wo "The Great Wall" von 1,11 Millionen Menschen gesehen wurde und 5,9 Prozent Marktanteil erzielte, ehe "Hellboy - Call of Darkness" schließlich für 8,3 Prozent sorgte.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.8; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;