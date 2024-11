Bevor ProSieben Ende November das neue "TV Total - Aber mit Gast" startet, zeigt man montags zur besten Sendezeit noch eine zweiteilige Reportagereihe rund um die 80er Jahre. Jenke von Wilmsdorff soll darin aber nicht nur in Nostalgie schwelgen, sondern auch der Frage nachgehen, wie sehr uns das Jahrzehnt bis heute prägt. Zumindest zum Auftakt war das aber kein sonderlich großer Erfolg für den Sender.

Nur 650.000 Menschen sahen sich das mehr als zweistündige "Jenke. Zeitreise." an, in der klassischen Zielgruppe kam ProSieben auf lediglich 5,9 Prozent Marktanteil. Das sind keine sonderlich guten Aussichten für Teil zwei in der kommenden Woche. ProSieben musste sich damit auch Kabel Eins geschlagen geben, wo "Django Unchained" 810.000 Zuschauerinnen und Zuschauer erreichte und 7,9 Prozent generierte.

Nicht gut sah es für RTLzwei aus: Zwei neue Ausgaben von "Genial daneben" blieben ab 20:15 Uhr bei schwachen 3,2 und 3,5 Prozent Marktanteil hängen. Während die erste Folge 580.000 Zuschauerinnen und Zuschauer verzeichnete, steigerte sich die zweite Ausgabe noch auf 680.000. Mit Wiederholungen der Show blieb RTLzwei im Anschluss ebenfalls durchweg bei weniger als 4,0 Prozent hängen.

Und noch ein kurzer Blick in die Sparte, wo am Montag vor allem die RTL-Sender richtig stark waren: RTLup (2,9 Prozent), Super RTL (2,7 Prozent) und Nitro (2,6 Prozent) stachen alle anderen Nischenkanäle aus und landeten zusammengerechnet bei 8,2 Prozent Tagesmarktanteil - und damit nur knapp hinter RTL selbst (8,6 Prozent). Bei RTLup lief am späten Abend "Hinter Gittern" mit bis zu 7,9 Prozent richtig gut, "M.A.S.H." erzielte bei Nitro am Vorabend teilweise mehr als 5 Prozent und Super RTL punktete in der Primetime mit einem Weihnachtsfilm. "Die Weihnachtsliste - Gute Vorsätze zum Fest" erreichte zur besten Sendezeit 740.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 2,9 Prozent Marktanteil. Am Vorabend landete "Weihnachtsmann & Co. KG" bei bis zu 5,5 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.8; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;