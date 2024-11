Am Mittwoch wird ProSieben in der Primetime wieder einmal 15 Minuten Sendezeit für Joko und Klaas einräumen, nachdem diese am Abend zuvor ihr Duell gegen den Sender gewannen. Und auch aus Quotensicht spielte das Duo vorne mit - zumindest in der Zielgruppe, wo in dieser Woche 550.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren für einen Marktanteil von 13,0 Prozent in der Zielgruppe sorgten.

Die Gesamt-Reichweite von "Joko und Klaas gegen ProSieben" blieb mit 890.000 Zuschauerinnen und Zuschauern im Vergleich zur Vorwoche stabil. Gute Nachrichten kamen im Anschluss zudem von "Late Night Berlin": Die Show mit Klaas Heufer-Umlauf hielt anschließend immerhin noch 340.000 Personen bei ProSieben und steigerte ihren Marktanteil in der Zielgruppe auf ordentliche 9,1 Prozent - das waren fast vier Prozentpunkte mehr als vor einer Woche.

In der Primetime lag ProSieben damit am Dienstagabend bei den 14- bis 49-Jährigen konstant vor RTL, das mit dem "Sommerhaus der Stars" weiterhin im Linearen nur bedingt punkten kann. Mehr als ein Marktanteil von 8,6 Prozent war in der klassischen Zielgruppe nicht drin, insgesamt schalteten in dieser Woche wieder nur 1,28 Millionen Menschen ein. Kleiner Trost: Die Tagesführerschaft holte sich RTL dann doch mit einem Marktanteil von 9,2 Prozent ganz knapp - nicht zuletzt dank der Stärke von "Punkt 12", das zur Mittagszeit mit 18,3 Prozent überzeugte.

ProSieben brachte es in der Endabrechnung am Dienstag auf einen Marktanteil von 9,0 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen, lag damit also deutlich über dem momentanen Senderschnitt. Am Nachmittag sorgte "The Big Bang Theory" für einen Zwischenhoch mit bis zu 13,7 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.8; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;