Sat.1 hat am Dienstag mit keiner Sendung den Sprung unter die Top 20 in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen geschafft. So kämpfte der Privatsender etwa am Vorabend weiterhin mit Problemen: Dort enttäuschten "Für alle Fälle Familie" und "Die Spreewaldklinik" mit Marktanteilen von 2,8 und 3,9 Prozent in der Zielgruppe. Aber auch in der Primetime musste man einen Tiefschlag hinnehmen - mit der neuen US-Serie "Elsbeth: Ein besonderer Fall", mit der Sat.1 als Schlusslicht unter den Vollprogrammen hervorging.

Konkret erreichte "Elsbeth" um 20:15 Uhr gerade mal 180.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren, sodass der Marktanteil bei mageren 3,8 Prozent lag. Eine weitere Folge des "Good Wife"-Ablegers geriet mit 3,6 Prozent unter die Räder. Insgesamt schalteten zunächst lediglich 850.000 Zuschauerinnen und Zuschauer ein, ehe eine weitere Folge von 880.000 gesehen wurde. Besser lief's dann auch zu später Stunde nicht: Hier fielen "FBI: Special Crime Unit" und "FBI: Most Wanted" mit Marktanteilen von 3,5 und 3,7 Prozent in der Zielgruppe durch.

Sat.1 lag in der Primetime somit deutlich hinter Vox, das mit "Hot oder Schrott" immerhin 7,0 Prozent Marktanteil erzielte. RTLzwei wiederum brachte es mit dem Staffel-Start von "Armes Deutschland - Deine Kinder" auf 4,9 Prozent, während Kabel Eins mit dem Spielfilm "Departed - Unter Feinden" unspektakuläre 4,0 Prozent einfuhr.

Noch vor Sat.1 und Kabel Eins landete übrigens RTL Super, das mit seinem Liebesfilm "Ein Weihnachtsprinz in Queens" in der Zielgruppe mit 260.000 Zuschauerinnen und Zuschauern sowie starken 5,4 Prozent Marktanteil überzeugte. Insgesamt trieb der Film die Reichweite des Senders auf 810.000 Personen nach oben. Gegen 22 Uhr überzeugte zudem noch "Die Weihnachtsliste" im Schnitt 680.000 Menschen - fast genauso viele wie schon am Abend zuvor um 20:15 Uhr zusahen.

