Nachdem Joko und Klaas wieder einmal 15 Minuten Sendezeit gewonnen haben, überraschte Klaas am Mittwochabend bei ProSieben mit der "geheimsten Show der Welt" - einer Mini-Show, die er parallel zur Aufzeichnung der neuen Staffel von "Wer stiehlt mir die Show?" im Publikum spielte. Beim Publikum kam das offensichtlich bestens an, denn einzig die "Tagesschau" erreichte an diesem Tag noch mehr junge Menschen. Mit durchschnittlich 860.000 Zuschauerinnen und Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahren erreichte "Joko & Klaas Live" starke 17,6 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe.

Insgesamt schalteten ab 20:15 Uhr im Schnitt 1,26 Millionen Menschen ein - deutlich mehr als am Abend zuvor bei "Joko & Klaas gegen ProSieben". Bei "TV total" blieben im Anschluss noch 1,11 Millionen dran, darunter 650.000 im Zielgruppen-Alter. Dort fiel der Marktanteil mit 13,4 Prozent übrigens so hoch aus wie seit Ende September nicht - die geheime Klaas-Show hat somit auch Sebastian Pufpaffs Quoten beflügelt.

Marktanteils-Trend: TV total Um dieses Diagram sehen zu können, aktivieren Sie bitte Javascript in den Einstellungen Ihres Browsers. Quelle: DWDL.de-Recherche

Für "Die Quatsch Comedy Show" galt das hingegen nicht: Mehr als ein Marktanteil von 7,0 Prozent in der Zielgruppe war auch diesmal wieder nicht drin, insgesamt blieben ab 21:40 Uhr im Schnitt 490.000 Zuschauerinnen und Zuschauer dran. Danach gingen die ProSieben-Quoten schließlich noch weiter nach unten: So erreichten "Die nervigsten Lifestyle-Hypes" nur noch 6,3 Prozent Marktanteil, ehe zwei Folgen der Comedyserie "KEKs" schließlich mit Werten von 5,3 und 4,3 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen durchfielen.

RTL blieb indes den gesamten Abend über einstellig, konnte aber mit Sascha Grammels Bühnenprogramm "Wünsch dir was!" um 20:15 Uhr ordentliche 9,9 Prozent Marktanteil erzielen - und zwar sowohl in der Zielgruppe als auch beim Gesamtpublikum, wo insgesamt 2,47 Millionen Menschen einschalteten. "Sascha Grammel Unzensiert" hielt ab 21:51 Uhr schließlich noch 2,19 Millionen bei RTL. Damit erreichte der Comedian deutlich mehr Zuschauer als zuletzt "DSDS" auf diesem Sendeplatz.

Nach oben zeigten aber auch die Quoten von "The Taste" in Sat.1, das mit 9,2 Prozent Marktanteil einen Staffel-Bestwert verbuchte und insgesamt 1,05 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer unterhielt. "The Taste on Tour" hielt ab 23:35 Uhr aber gerade mal noch 330.000 Menschen bei Sat.1 und sackte auf 3,8 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe ab. Nach Mitternacht schaffte "Best of The Taste" sogar lediglich 1,4 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.8; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;