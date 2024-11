am 14.11.2024 - 09:28 Uhr

Eine Woche nach dem Platzen der Ampel-Koalition ist der Schlagabtausch im Bundestag am Mittwoch auf großes Interesse gestoßen. Das lässt sich unter anderem an den starken Quoten ablesen, die der öffentlich-rechtliche Sender Phoenix über Stunden hinweg verzeichnete. So erreichte die Rede von Bundeskanzler Olaf Scholz ab kurz nach 13 Uhr im Schnitt 440.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sowie einen Marktanteil von 6,4 Prozent, genauso viele waren danach auch bei der Rede von CDU-Chef Friedrich Merz dabei.

Und auch bis nach 16 Uhr lag die Phoenix-Reichweite im weiteren Verlauf noch bei mehr als 400.000 Menschen. Starke Quoten gab's zudem bei den 14- bis 49-Jährigen, wo Scholz und Merz den Marktanteil auf jeweils 5,2 Prozent trieben. Auf diesem Niveau bewegte sich aber auch ntv: Über zweieinhalb Stunden hinweg lag der Marktanteil des privaten Nachrichtensenders in der Zielgruppe bei hervorragenden 5,4 Prozent und damit weit über den Normalwerten. Insgesamt schalteten hier im Schnitt 280.000 Zuschauerinnen und Zuschauer ein. Das Duell mit Welt gewann ntv damit deutlich: Dort sahen nur 130.000 Menschen die Bundestagsdebatte, in der Zielgruppe lag der Marktanteil ab 13:20 Uhr bei 1,2 Prozent.

Zu sehen gab es die Live-Übertragung aus dem Bundestag aber auch im ZDF, wo im Schnitt 1,11 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer ab 13:19 Uhr einschalteten und den Marktanteil beim Gesamtpublikum auf 14,1 Prozent trieben. Mit 9,0 Prozent lag die Sondersendung zudem auch bei den 14- bis 49-Jährigen klar über dem Senderschnitt.

Das reguläre Nachmittagsprogramm des ZDF begann durch die Debatte später als gewöhnlich, fand aber ebenfalls sein Publikum: So zählte "Bares für Rares" ab 15:43 Uhr im Schnitt 2,10 Millionen Personen, die "Rosenheim-Cops" sorgten mit 2,59 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern schließlich sogar für 22,9 Prozent Marktanteil. Und auch in der Primetime dominierte das ZDF: "Marie Brand und die lange Nase" sicherte dem Sender mit 6,34 Millionen Menschen und einem Marktanteil von 25,2 Prozent den unangefochtenen Gesamtsieg. Das Erste lag mit dem Spielfilm "Ungeschminkt" deutlich dahinter und kam auf 2,81 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sowie mäßige 11,2 Prozent Marktanteil.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.8; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;