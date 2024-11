Bei RTL läuft in diesen Wochen nicht allzu viel zusammen. Vergangene Woche musste auch "Ninja Warrior Germany" einen überraschend deutlichen Quotenrückgang hinnehmen. Diese Woche stand nun noch eine zusätzliche Ausgabe auf ungewohntem Sendeplatz am Donnerstagabend an - und dort fanden noch deutlich weniger Leute die Sendung. So schalteten diesmal im Schnitt 1,1 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer die Sendung ein, das waren 350.000 weniger als vergangenen Freitag und ein neues Allzeit-Tief.

Dabei dürfte auch die Tatsache, dass donnerstags anders als sonst am Freitagabend die Sendung durch "RTL direkt" unterbrochen wird, nicht hilfreich gewesen sein. Der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen rutschte erstmals in die Einstelligkeit - und zwar deutlich: Mehr als 7,9 Prozent Marktanteil waren in der jungen Zielgruppe am Donnerstag nicht zu holen. In der erweiterten Zielgruppe 14-59 sah es mit 7,0 Prozent Marktanteil noch etwas schlechter aus.

RTL sortierte sich beim jungen Publikum (14-49) damit am Donnerstagabend nur auf dem sechsten Platz ein. Am erfolgreichsten war neben den ZDF-"Bergrettern" das "1% Quiz" mit Jörg Pilawa in Sat.1. Beide Sendungen erreichten einen Marktanteil von 10,5 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Nachdem Pilawa zuletzt knapp unter die 10-Prozent-Marke gefallen war, wurde nun also die Zweistelligkeit zurückerobert - auch wenn die Gesamt-Reichweite mit 1,46 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern um 120.000 geringer ausfiel als noch eine Woche zuvor. In der erweiterten Zielgruppe 14-59 kam das "1% Quiz" auf 8,3 Prozent Marktanteil.

Doch Sat.1 gelingt es weiterhin nicht, das Quiz-Publikum auch im Anschluss mit "Schätze die Plätze" dran zu halten. Das Format fiel auf neue Tiefstwerte: Nur noch 480.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sahen diesmal zu, die Marktanteile stürzten auf 3,1 Prozent beim Gesamtpublikum und 4,5 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen nach dem starken Vorlauf regelrecht ab.

Zufrieden sein dürfte man unterdessen bei Vox, wo der Film "Dracula Untold" gute 8,0 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen erzielen konnte. 0,95 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sahen insgesamt zu. Hier ging es zudem am späteren Abend auch erfolgreich weiter: "Die 5. Welle" konnte ab 22 Uhr den Marktanteil in der klassischen Zielgruppe noch auf 8,7 Prozent steigern. Der Marktanteil in der erweiterten Zielgruppe 14-59 betrug zunächst 6,8 Prozent und steigerte sich dann auf 8,1 Prozent.

