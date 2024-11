Die ZDF-Krimiserie "Jenseits der Spree" mit Jürgen Vogel hat sich am Freitagabend mit dem Tagessieg zurückgemeldet. Durchschnittlich 4,83 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer bedeuteten zwar die bislang niedrigste Reichweite seit dem Start der Serie vor drei Jahren, der Marktanteil lag beim Gesamtpublikum allerdings dennoch bei beachtlichen 19,8 Prozent. Im Anschluss konnte sich der Sender zudem auf "SOKO Leipzig" verlassen, das noch 4,25 Millionen Menschen erreichte und einen Marktanteil von 18,1 Prozent erzielte.

Bei den 14- bis 49-Jährigen schnitten beide Krimiserien mit Werten von 7,1 und 5,7 Prozent zwar eher mäßig ab - dafür drehte das ZDF am späten Abend erwartungsgemäß umso stärker auf. Mit 920.000 jungen Zuschauerinnen und Zuschauern ging die "heute-show" in dieser Altersgruppe ab 22:30 Uhr als unangefochtener Spitzenreiter hervor und trieb den ZDF-Marktanteil auf starke 21,8 Prozent, ehe auch das "ZDF Magazin Royale" noch mit 16,1 Prozent überzeugte. Insgesamt erreichte die Nachrichtensatire mit Oliver Welke gemäß vorläufig gewichteter Zahlen im Schnitt 4,28 Millionen Menschen, die 21,6 Prozent Marktanteil entsprachen.

Das Erste landete am Freitagabend deutlich hinter dem ZDF. So kam "Die Eifelpraxis" in dieser Woche nicht über 3,01 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 12,4 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum hinaus, ehe es für die neue Sketch-Comedy "Smeilingen" abermals bergab ging. Die dritte Folge brachte es ab 21:45 Uhr auf nur noch 1,67 Millionen Personen und einen Marktanteil von 7,6 Prozent. Verglichen mit der Premieren-Folge kamen damit schon rund 800.000 Zuschauerinnen und Zuschauer abhanden. Zudem tat sich "Smeilingen" am Freitag auch bei den 14- bis 49-Jährigen mit lediglich 4,7 Prozent Marktanteil erneut schwer.

Einen schönen Quoten-Erfolg landete dafür das MDR Fernsehen, das mit der Übertragung der Goldenen Henne bundesweit auf 1,16 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer kam, die einem Marktanteil von 5,6 Prozent entsprachen. Aber auch das Jubiläum der Radio-Bremen-Talkshow "3nach9" war gefragt, wenngleich die Zahlen für die Ausstrahlung im NDR Fernsehen noch nicht vorliegen. Die erstmalige Ausstrahlung der Talkshow im WDR erreichte aber bereits 450.000 Menschen, weitere 220.000 waren ab 22:00 Uhr zudem im HR dabei.

