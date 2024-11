Mit einem wahren Tor-Spektakel hat die deutsche Fußball-Nationalmannschaft am Samstagabend gegen Bosnien-Herzegowina gewonnen. Und auch aus Quotensicht lag die Live-Übertragung der Nations League klar in Führung. So erreichte die erste Halbzeit bei RTL im Schnitt 6,23 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, die zweite Hälfte verfolgten brachte es sogar auf 6,83 Millionen, die einem Marktanteil von 29,3 Prozent beim Gesamtpublikum entsprachen. Damit waren ein paar Fans mehr dabei als beim ebenfalls von RTL übertragenen Hinspiel im Oktober.

In der Zielgruppe verbuchte der Privatsender sogar Marktanteile von mehr als 30 Prozent: Starke 31,6 Prozent waren es in der ersten Hälfte, während sich die zweite Hälfte auf 1,60 Millionen 14- bis 49-Jährigen auf 33,6 Prozent steigerte. Zudem konnte RTL am Samstagabend auch abseits des Spiels punkten: Zwar ließ sich der Vorlauf mit 13,8 Prozent Marktanteil zunächst vergleichsweise verhalten an, doch die Highlights nach dem Spiel brachten es noch auf 20,1 Prozent. Insgesamt wurden bis Mitternacht im Schnitt 2,70 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer gezählt.

Die Tagesmarktführerschaft in der Zielgruppe war RTL damit nicht zu nehmen: Auf sehr gute 13,8 Prozent kam der Sender am Samstag. Beim Gesamtpublikum musste man allerdings ganz knapp dem ZDF den Vortritt lassen - nicht zuletzt, weil die Mainzer tagsüber deutlich erfolgreicher waren. In der Primetime ging zudem eine "Wilsberg"-Wiederholung mit 3,96 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern sowie 16,0 Prozent Marktanteil als größter Fußball-Verfolger hervor, ehe "Ein starkes Team" noch 3,02 Millionen Menschen vor dem Fernseher hielt. Im Ersten wiederum startete die Wiederholung der Serie "Ein Schritt in den Abgrund" mit 2,64 Millionen Personen in den Abend, das Finale sahen gut zwei Stunden später noch 2,47 Millionen.

In der Zielgruppe sortierte sich derweil Sat.1 hinter RTL ein - hier konnte man sich einmal mehr auf Harry Potter verlassen. Sehr gute 12,2 Prozent Marktanteil erzielte der "Gefangene von Askaban", während insgesamt 1,30 Millionen Menschen einschalteten. Für das anschließende Special "Inside Harry Potter" waren noch ähnlich überzeugende 12,0 Prozent drin. ProSieben kam dagegen mit einer Wiederholung von "Joko und Klaas - Das Duell um die Welt" nicht über 7,4 Prozent Marktanteil hinaus. Vox brachte es mit "Yesterday" auf 5,3 Prozent und lag im Film-Duell knapp vor "The Wave", das bei RTLzwei noch 4,9 Prozent erzielte.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.8; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;