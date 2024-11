Seit Monaten schon kann sich Sat.1 im sonntäglichen Vorabendprogramm dank verlässlicher Programmierung auf Julia Leischik verlassen. Ihre Sendung "Bitte melde dich" liegt seither regelmäßig an der Spitze der meistgesehenen Sat.1-Formate der Woche. Diesmal fuhr sie sogar die höchste Reichweite des Jahres ein: Durchschnittlich 2,63 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer entschieden sich ab 18:53 Uhr für die neue Folge, die damit beim Gesamtpublikum einem sehr guten Marktanteil von 11,3 Prozent entsprach.

Mit diesem Rückenwind führte Leischik im Anschluss auch "Newstime" zu einem Rekord: Die Nachrichtensendung hielt noch 2,03 Millionen Menschen vor dem Fernseher - so viele wie noch nie in diesem Jahr. Allerdings spricht Julia Leischik mit ihrer Vermissten-Suche vor allem ein älteres Publikum an, denn unter 50 waren lediglich 300.000 Zuschauerinnen und Zuschauer. In der klassischen Zielgruppe lag der Marktanteil damit bei nur 6,8 Prozent. Blickt man auf die Sender-Zielgruppe der 14- bis 59-Jährigen, dann fuhr "Bitte melde dich" aber bereits 9,9 Prozent ein.

Zuschauer-Trend: Julia Leischik sucht: Bitte melde dich Um dieses Diagram sehen zu können, aktivieren Sie bitte Javascript in den Einstellungen Ihres Browsers. Quelle: DWDL.de-Recherche

dwdl.de/zahlenzentrale ab 3 Jahren

14-49 Jahre

Verlassen konnte sich Sat.1 in dieser Woche zudem erneut auf sein "Frühstücksfernsehen am Sonntag", das mit 12,4 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen sogar nur knapp am bisherigen Allzeit-Hoch vorbeischrammte. Mit insgesamt durchschnittlich 560.000 Zuschauerinnen und Zuschauern markierte aber zumindest die Gesamt-Reichweite einen Jahres-Bestwert. Starke Quoten gab's zudem am Nachmittag noch für "Harry Potter und der Gefangene von Askaban", der sogar starke 13,4 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe verbuchte. Die Wiederholung von "Hochzeit auf den ersten Blick" fiel danach aber direkt auf 6,6 Prozent.

ProSieben fand derweil am Sonntag nur langsam in die Spur und erzielte tagsüber durchweg einstellige Marktanteile in der Zielgruppe. So erreichte etwa "Destination X" zur Mittagszeit magere 4,1 Prozent. Am Vorabend lief's für "Galileo Stories" und "Galileo X-Plorer" mit Werten von 7,2 und 7,7 Prozent zumindest etwas besser. "RTL aktuell" brachte es am Vorabend dagegen auf starke 16,6 Prozent Marktanteil, doch auch die Kölner taten sich danach schwer: Von zunächst 9,9 Prozent fiel das frühe NFL-Spiel in der Primetime auf nur noch 7,4 Prozent. Zu später Stunde trieben die Football-Fans den RTL-Marktanteil aber wieder auf bis zu 14,7 Prozent.

