Am Sonntagabend sind bei Kabel Eins die neuen Auswanderer-Geschichten um Konny und Manuela Reimann angelaufen. Mit den Quoten kann man in Unterföhring recht zufrieden sein, wenngleich frühere Spitzenwerte noch nicht erreicht wurden. Immerhin 760.000 Zuschauerinnen und Zuschauer schalteten um 20:15 Uhr ein, darunter 270.000 aus der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen. Dort lag der Marktanteil bei 4,5 Prozent und damit über dem Senderschnitt.

Später am Abend zogen die Quoten des Senders zudem weiter an: So erreichte "Abenteuer Leben am Sonntag" bereits 5,0 Prozent, ehe die Wiederholung von "Morlock Motors - Big Deals im Westerwald" nach Mitternacht gar stolze 10,8 Prozent einfuhr. Am Vormittag legte der eigentlich für Joyn produzierte Ableger "Morlock Motors - Das Team" zudem rasant zu: Mit gerade mal 1,2 Prozent Marktanteil um 10:41 Uhr gestartet, konnte die vierte Folge des Formats nach 12 Uhr bereits mit sehr guten 6,3 Prozent überzeugen.

Bei Vox wiederum wird man mit man einigermaßen ernüchtert auf die Quoten-Entwicklung der neuen Show "Deutschland grillt den Henssler" schauen. Mit einem Marktanteil von 6,0 Prozent lief es in der Zielgruppe nur hauchdünn besser als vor einer Woche, die Gesamt-Reichweite des Formats mit Steffen Henssler ging sogar auf 1,14 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer zurück. Dazu kommt, dass "Prominent!" zu später Stunde zwar 520.000 Menschen bei Vox hielt, der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen aber sogar auf dürftige 3,3 Prozent absackte. Dass die "Beet-Brüder" mit 9,3 Prozent punkteten, dürfte nur ein schwacher Trost sein.

Reichlich durchwachsen verlief der Abend aber auch für RTLzwei, wo die Komödie "Er ist wieder da" zunächst zwar mit soliden 4,1 Prozent Marktanteil startete, mit dem Oscar-Erfolg "Das Leben der Anderen" später aber nichts zu holen war. Lediglich 1,1 Prozent Marktanteil waren für den Spielfilm ab 22:32 Uhr drin.

