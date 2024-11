Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat am Dienstag in der Nations League 1:1 gegen Ungarn gespielt - und das Interesse an der Partie war riesig. 7,97 Millionen Menschen verfolgten das Spiel im Durchschnitt live im ZDF, das damit natürlich den Tagessieg einfahren konnte. Mit 32,7 Prozent Marktanteil hat man die Konkurrenz dominiert. Damit erreichte das ZDF auch mehr Menschen als RTL am Wochenende: Als die DFB-Kicker damals gegen Bosnien-Herzegowina spielten, sahen im Schnitt weniger als 7 Millionen Menschen zu.

Und auch beim jungen Publikum gab es keinen Weg vorbei an der Übertragung: 1,89 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer waren zwischen 14 und 49 Jahren alt, das führte in dieser Altersklasse zu starken 35,3 Prozent. Bereits mit der Vorberichterstattung kam das ZDF auf rund viereinhalb Millionen Zuschauende sowie jeweils mehr als 20 Prozent in beiden wichtigen Zuschauergruppen.

Mit der Zusammenfassung der weiteren Nations-League-Spiele waren später am Abend ebenfalls noch durchweg fantastische Quoten drin und von diesem guten Vorlauf profitierte dann schließlich auch "Markus Lanz", das ab 23:30 Uhr auf durchschnittlich 1,56 Millionen Zuschauende kam. Insgesamt waren damit 17,8 Prozent Marktanteil drin, bei den Jüngeren waren es ebenfalls richtig gute 17,4 Prozent.

Trotz dieser starken Konkurrenz lief es auch für Das Erste gut: "Die Kanzlei" war sowohl insgesamt als auch beim jungen Publikum der erste Verfolger der Fußball-Übertragung. Insgesamt schalteten hier 4,84 Millionen Menschen ein und sorgten für 18,2 Prozent Marktanteil. Bei den 14- bis 49-Jährigen lag die Reichweite bei 460.000, damit lag die Serie auch vor dem RTL-"Sommerhaus". "In aller Freundschaft" kam im Anschluss noch auf 3,62 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 13,8 Prozent beim Gesamtpublikum. Bei den Jüngeren waren nur noch 5,7 Prozent drin, nachdem "Die Kanzlei" zuvor bei 8,5 Prozent lag.

Das Polit-Magazin "Fakt" fiel am späten Abend zwar in den einstelligen Bereich, mit 2,12 Millionen Zuschauenden und 9,1 Prozent Marktanteil lag das Format aber auf seinem Normalniveau. Die "Tagesthemen" hielten sich im Anschluss ebenfalls noch knapp über der 2-Millionen-Marke und "Maischberger" hielt bis nach Mitternacht im Schnitt 1,74 Millionen Personen bei der Stange, damit kam die Talksendung auf sehr gute 14,5 Prozent Marktanteil.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.8; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;