Wann immer das ZDF auf die "Rosenheim-Cops" setzt, sind dem Sender hohe Quoten sicher. Das gilt für die Erstausstrahlungen im Vorabendprogramm ebenso wie für die Wiederholungen am Nachmittag, wo die Serie auch am Mittwoch wieder mit 2,59 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern einen herausragenden Marktanteil von 24,5 Prozent verzeichnete. Ausnahmsweise ermittelten die "Rosenheim-Cops" in dieser Woche aber auch in der Primetime - und auch dort schalteten die Fans erwartungsgemäß ein.

Mit durchschnittlich 5,55 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern erreichte der 90-Minüter nicht nur einen sehr guten Marktanteil von 21,9 Prozent, sondern auch den Tagessieg beim Gesamtpublikum. Bei den 14- bis 49-Jährigen bewegte sich die Serie mit 8,5 Prozent ebenfalls klar über dem Senderschnitt, ehe das "heute-journal" im Anschluss sogar 11,9 Prozent schaffte. Auch das "Auslandsjournal" erwies sich mit 10,0 Prozent beim jungen Publikum noch als schöner Erfolg für das ZDF.

Daneben schlug sich am Mittwochabend aber auch die ARD sehr gut. Hier war es der Spielfilm "Bis zur Wahrheit", der das Publikum überzeugte: Durchschnittlich 4,47 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer entsprachen einem Marktanteil von 17,7 Prozent. Zudem funktionierte das Zusammenspiel mit "Maischberger" bestens: Der Talk, der thematisch an den Film anknüpfte und daher bereits um 21:45 Uhr zu sehen war, hielt noch 2,46 Millionen Personen vor dem Fernseher und erzielte einen Marktanteil von 13,1 Prozent.

Weil Sandra Maischberger ausnahmsweise früher sendete, gab's für "Markus Lanz" ausnahmsweise keine Talk-Konkurrenz - was den Quoten durchaus half. Mit 1,50 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern erreichte die ZDF-Show ab 23:12 Uhr einen starken Marktanteil von 15,8 Prozent, während auch bei den 14- bis 49-Jährigen richtig gute 12,3 Prozent erzielt wurden. Das "heute-journal Update" steigerte sich weit nach Mitternacht sogar noch auf 13,6 Prozent, ehe die "Auslandsjournal"-Doku zum Thema "Libanon am Abgrund" gar 14,9 Prozent erzielte.

Mit einem Tagesmarktanteil von 7,9 Prozent lag das ZDF dann auch bei den 14- bis 49-Jährigen nicht sehr weit hinter ProSieben und RTL - und beim Gesamtpublikum war der öffentlich-rechtliche Sender ohnehin nicht zu schlagen. Starke 16,4 Prozent Marktanteil machten das ZDF zum Marktführer. Daneben punktete auch ZDFneo noch mit 4,4 Prozent - nicht zuletzt dank zweier Krimi-Erfolge in der Primetime. So kam "Nord Nord Mord" um 21:45 Uhr auf 1,87 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 10,4 Prozent Marktanteil, nachdem "Wilsberg" zuvor schon 1,35 Millionen Menschen unterhalten hatte.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.8; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;