Bei RTL läuft aktuell wieder der Spendenmarathon - und dementsprechend war am Donnerstag auch wieder Zeit für das traditionelle Prominenten-Special von "Wer wird Millionär". Insgesamt hatten 2,97 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer eingeschaltet - damit bewegte man sich in etwa auf dem Niveau, das in diesem Herbst auch die normalen Ausgaben des Formats erzielten und blieb ein ganzes Stück unter den Reichweiten der Promi-Ausgaben vergangener Jahre. Im November 2023 etwa sahen noch fast 600.000 mehr zu.

Beim jüngeren Publikum setzte sich RTL aber trotzdem mit großem Vorsprung an die Spitze: 0,63 Millionen 14- bis 49-Jährige waren im Schnitt dabei, was den Marktanteil in dieser Altersgruppe auf 16,6 Prozent trieb. In der erweiterten Zielgruppe der 14- bis 59-Jährigen reichte es für einen Marktanteil von 14,6 Prozent.

Zu leiden hatte unter der Quiz-Konkurrenz am Donnerstagabend erwartungsgemäß Sat.1, wo sich "Das 1% Quiz" deutlich schwerer tat als sonst. Insgesamt sahen im Schnitt dort diesmal 1,09 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer zu und damit so wenig wie noch nie. Im Vergleich zur vergangenen Woche sank die Reichweite um 370.000. In der jüngeren Altersgruppe ging es zwar ebenfalls ein Stück bergab, dort war der Effekt aber nicht ganz so ausgeprägt. 0,39 Millionen 14- bis 49-Jährige sahen zu, was 8,4 Prozent Marktanteil entsprach. Auch das war ein Staffel-Tiefstwert. In der erweiterten Zielgruppe 14-59 holte die Sendung einen Marktanteil von 5,9 Prozent - das "1% Quiz" ist damit für Sat.1 ein relativ junges Format.

"Schätze die Plätze" markierte mit im Schnitt 0,33 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern im Anschluss zwar ebenfalls einen Tiefstwert was die Gesamt-Reichweite anbelangt, der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen fiel aber mit 6,2 Prozent überrraschenderweise so hoch aus wie seit der ersten Folge vor vier Wochen nicht mehr.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.8; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;