am 25.11.2024 - 09:14 Uhr

Nachdem der "Tatort" zum Start in die neue TV-Saison teilweise nur etwas mehr als 6 Millionen Menschen erreichte, setzte zuletzt so etwas wie eine Erholung ein. Schon die Ausgaben aus Dresden und Stuttgart schraubten die Reichweiten auf mehr als 9 Millionen nach oben - das gelang nun auch Max Ballauf und Freddy Schenk. Das Kölner Ermittlerteam erreichte am Sonntag 9,38 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, der Marktanteil lag bei 32,3 Prozent.

Der "Tatort" war damit natürlich das reichweitenstärkste Programm am Sonntag. Gleiches gilt, wenn man sich das Ranking beim jungen Publikum anschaut. 1,58 Millionen Zuschauende waren zwischen 14 und 49 Jahren alt, hier wurden 25,5 Prozent Marktanteil gemessen. "Caren Miosga" war zwar etwas schwächer unterwegs als in den letzten drei Wochen, der Talk mit Robert Habeck kam aber auf mehr als 3 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. 3,26 Millionen Menschen sahen zu und sorgten insgesamt für 14,9 Prozent, bei den 14- bis 49-Jährigen waren es ebenfalls gute 10,1 Prozent.

Das ZDF setzte zur besten Sendezeit übrigens auf eine neue "Traumschiff"-Ausgabe. Die hatte gegen den "Tatort" keine Chance, dennoch lief es ziemlich gut: 5,05 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer bescherten den Mainzern 17,4 Prozent Marktanteil und auch beim jungen Publikum wurden gute 10,6 Prozent gemessen. Die beiden Öffentlich-Rechtlichen lagen in der Primetime beim jungen Publikum vor allen Privatsendern.

Die guten Quoten konnte das ZDF übrigens bis in den späten Abend tragen: Die neue Serie "Borderline - Grenzenlose Verbrechen" erreichte ab 22:15 Uhr im Schnitt noch 3,04 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, das entsprach hervorragenden 18,6 Prozent Marktanteil. "Terra X History: Sisis große Liebe? Kaiser Franz Joseph I." kam später noch auf 1,22 Millionen sowie 14,3 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.8; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;