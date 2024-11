Die Begehrlichkeiten sind größer geworden: Weil sich "TV Total" am Mittwochabend zu einem verlässlichen Quotenbringer entwickelt hat, will ProSieben den Erfolg nun etwas ausdehnen. Am Montag ist jetzt das neue "TV Total - Aber mit Gast" gestartet, zum Auftakt begrüßte Sebastian Pufpaff den Rapper Bushido im Studio. Die Quoten der ersten Sendung dürften den Verantwortlichen Hoffnung machen.

Zum Auftakt sahen zwar nur 850.000 Menschen zu, davon kamen aber 500.000 aus der klassischen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen. In dieser Altersklasse brachte es "TV Total - Aber mit Gast" auf gute 10,1 Prozent Marktanteil. Zur Wahrheit gehört aber auch: Die regulären "TV Total"-Ausgaben kamen in den zurückliegenden Wochen durchweg auf mehr als eine Million Zuschauerinnen und Zuschauer, auch die Marktanteile lagen noch etwas höher. Dennoch war es jetzt ein guter Start für den Ableger.

Das neue "Chris Du das hin?" mit Chris Tall ließ im Anschluss allerdings Federn: Nur noch 580.000 Menschen waren ab 21:23 Uhr mit dabei, der Marktanteil beim jungen Publikum sank auf 8,0 Prozent. Aber auch damit wird man in Unterföhring wohl noch recht gut leben können, "Das Duell um die Geld" lag später sogar wieder bei 9,0 Prozent.

In der Primetime musste sich ProSieben beim jungen Publikum übrigens nur RTL geschlagen geben: "Bauer sucht Frau" unterhielt 700.000 junge Zuschauerinnen und Zuschauer, das entsprach starken 14,4 Prozent Marktanteil. Insgesamt spielte die von Inka Bause moderierte Kuppelshow ohnehin in einer anderen Liga, die Gesamtreichweite betrug 3,24 Millionen, nur das ZDF verzeichnete ab 20:15 Uhr noch mehr Zuschauende.

Zufrieden sein kann man derweil auch bei Sat.1: "Hochzeit auf den ersten Blick" hat sich von den schwachen Auftaktwerten entfernt, an diesem Montag reichte es zu guten 8,5 Prozent Marktanteil. 1,03 Millionen Menschen sahen zwischen 20:15 und 23 Uhr zu. Dass der Tagesmarktanteil letztlich zwei Prozentpunkte niedriger lag, hatte andere Gründe. "Verrückt nach Liebe" kam am späten Abend auf 6,4 Prozent und die Wiederholung von "Hochzeit auf den ersten Blick" stürzte ab Mitternacht auf 1,5 Prozent ab. Am Vorabend war außerdem die "Spreewaldklinik" mit 3,5 Prozent mal wieder kein Erfolg. Mit 770.000 Zuschauenden lag die Vorabendserie aber in der Näher ihres Allzeit-Hochs.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.8; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;