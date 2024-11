Mit Marktanteilen zwischen 5,2 und 9,1 Prozent ist die erste Staffel von "Lege kommt auf den Geschmack" bei Vox aus Quotensicht Achterbahn gefahren. Das gleiche Bild bei den Reichweiten: In der Spitze sahen 1,32 Millionen Menschen zu, teilweise waren es aber auch nur 670.000. Insofern war es spannend zu sehen, wie sich das von RTL Studios produzierte Format an diesem Montag zurückmeldet. Und die Verantwortlichen beim Sender können vorerst aufatmen.

Mit 970.000 Zuschauerinnen und Zuschauern hat Sebastian Lege die 1-Million-Marke zwar knapp verpasst, dennoch lag man so ziemlich genau auf dem Schnitt der ersten Staffel. Auf der klassischen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen sahen 360.000 Menschen zu, das entsprach 7,4 Prozent Marktanteil. Bei den inzwischen von Vox favorisierten 14- bis 59-Jährigen holte die Sendung 6,3 Prozent. Mit beiden Werten kann man in Köln zufrieden sein.

Deutlich schwerer tat sich in der Primetime RTLzwei: "Mensch Polizist" ist insgesamt von nur 340.000 Personen gesehen worden, beim jungen Publikum waren damit 3,6 Prozent Marktanteil drin. "Nachtschicht: Einsatz für die Lebensretter" steigerte sich später immerhin noch auf 5,6 Prozent. Doch weil auch in der Daytime nur wenig zusammenlief, musste sich RTLzwei am Montag mit einem Tagesmarktanteil in Höhe von 3,7 Prozent begnügen.

Damit war man nicht nur das schwächste aller acht Vollprogramme, RTLzwei geriet auch in Schlagdistanz von Super RTL, das am Montag auf hervorragende 3,3 Prozent kam. In der Primetime lag RTL Super, so heißt der Kindersender nach 20:15 Uhr, sogar deutlich vorne. "Eine Weihnachtsgeschichte zum Verlieben" unterhielt 820.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, bei den 14- bis 49-Jährigen wurden dadurch 3,7 Prozent Marktanteil gemessen. "Eine Elfe zu Weihnachten" hielt sich danach bei 3,9 Prozent.

Damit konnte RTL Super auch einen extrem schwachen Vorabend ausgleichen: "Angelo!" kam nicht über die 1-Prozent-Marke hinaus. "Uferpark" holte zuvor immerhin noch 2,1 Prozent. Verlassen konnte man sich in Köln in jedem Fall auf "Weihnachtsmann & Co. KG", der Weihnachtsklassiker brillierte mal wieder mit bis zu 5,9 Prozent in der klassischen Zielgruppe. "Rubble & Crew" kam zuvor mit einer Folge sogar auf mehr als 6 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.8; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;