Mit durchschnittlich 720.000 Zuschauenden sowie 6,3 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe ist "Feuer, Wasser, Erde, Luft - Retter in ihrem Element" im vergangenen Herbst ein solider Erfolg für Vox gewesen. Nun ist Staffel zwei gestartet und wusste erneut zu überzeugen. Die Reichweite lag zur Rückkehr bei 720.000 - eine Punktlandung also. Bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 6,9 Prozent gemessen, damit wird man in Köln zufrieden sein.

Eine alte Ausgabe von "Die Rettungsflieger - Hilfe aus der Luft" lag später ebenfalls noch bei guten 6,3 Prozent, eine zweite Wiederholung fiel dann allerdings auf schlechte 3,6 Prozent zurück. Richtig gut lief es für Vox in der 15-Uhr-Stunde, hier kam "Shopping Queen", das sich in diesem Jahr deutlich schwerer tut als in der Vergangenheit, auf starke 12,6 Prozent - besser lief es 2024 noch nie.

Dass Vox am Ende trotzdem nur auf einen Tagesmarktanteil in Höhe von 6,0 Prozent kam, ist auch auf die Zeit zwischen 6:40 und 15 Uhr zurückzuführen, in der meist nur sehr niedrige Marktanteile drin waren. Auch "Zwischen Tüll und Tränen" tat sich am Vorabend mit 5,1 Prozent schwer.

Von eben diesen 6,0 Prozent Tagesmarktanteil kann man in Grünwald dagegen nur träumen, RTLzwei lag am Mittwoch bei ganz miserablen 3,1 Prozent. Zurückzuführen ist das auch auf eine desaströse Primetime: "Willkommen bei Familie Weiß" unterhielt mit zwei neuen Ausgaben jeweils nur 290.000 Personen, damit waren 2,5 und 3,2 Prozent drin. "Die Wollnys" lagen später mit alten Folgen bei 1,7 und 3,5 Prozent, am Vorabend tat sich "Berlin - Tag & Nacht" mit 3,6 Prozent schwer.

RTLzwei lag damit auf Tagesbasis gar nicht mehr so weit entfernt von Nitro und Super RTL, die es jeweils auf 2,5 Prozent Marktanteil brachten. Beim Männersender sahen sich 580.000 Menschen zur besten Sendezeit den Film "Die Herrschaft des Feuers" an, in der klassischen Zielgruppe entsprach das 3,0 Prozent. "Inferno" steigerte sich später auf 3,8 Prozent. Bei Super RTL lag der Primetime-Film "Einsatz für Dr. Christmas" sogar bei 1,04 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, das entsprach 3,8 Prozent beim jungen Publikum. Und auch "Drei Wünsche zum Fest - Zurück ins Weihnachtsglück" lag im Anschluss bei 3,9 Prozent.

In der Sparte ebenfalls extrem erfolgreich war ZDFneo - wohl auch bedingt durch die Schwäche des Hauptprogramms (DWDL.de berichtete). Eine "Wilsberg"-Wiederholung verzeichnete jedenfalls 2,24 Millionen Zuschauende - und damit mehr als das ZDF zur gleichen Zeit. Während damit 9,5 Prozent drin waren, kam die erste Folge von "Die zweite Welle" später noch auf 3,9 Prozent, die Reichweite sank auf 750.000. Im weiteren Verlauf des Abends gingen die Reichweiten weiter zurück, ZDFneo hielt sich beim Gesamtpublikum aber lange bei mehr als 2 Prozent Marktanteil, bei den 14- bis 49-Jährigen waren fast durchweg weniger als 1 Prozent drin.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.8; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;