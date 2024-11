Die meistgesehenen Sendungen beim Gesamtpublikum liefen auch an diesem Donnerstag wieder bei ARD und ZDF. Durchschnittlich 5,76 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer entschieden sich um 20:15 Uhr für "Emma - Der Usedom"-Krimi, der dem Ersten einen starken Marktanteil von 23,3 Prozent bescherte, während "Die Bergretter" im ZDF auf 4,82 Millionen sowie 19,5 Prozent Marktanteil kamen. Später am Abend erreichte das Merkel-Solo bei "Maybrit Illner" noch 2,50 Millionen Menschen, ehe "Markus Lanz" im ZDF von 1,65 Millionen gesehen wurde und auch beim jungen Publikum mit 11,8 Prozent Marktanteil gefragt.

Die Marktführerschaft in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen ging in der Primetime aber an RTL - wenngleich sich der Abend zunächst ziemlich schleppend anließ. Gerade mal 6,7 Prozent betrug der Marktanteil der Vorberichterstattung zur Europa League, die insgesamt zudem nur 1,07 Millionen Fans vor den Fernseher lockte. Mit dem Anpfiff des Spiels zwischen dem FC Midtylland und Eintracht Frankfurt zog das Interesse jedoch spürbar an: 12,9 Prozent betrug der Marktanteil der ersten Hälfte, sogar 14,6 Prozent waren während der zweiten Hälfte drin. Unmittelbar nach dem Abpfiff zog der RTL-Marktanteil in der Zielgruppe sogar auf 15,9 Prozent an.

Und auch insgesamt stimmten die Quoten: 2,32 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sorgten zunächst für einen Marktanteil von 9,4 Prozent, bevor die Reichweite nach 22 Uhr noch leicht auf 2,36 Millionen anzog und RTL damit auf 12,5 Prozent Marktanteil kam. Damit konnte der Privatsender mit der Eintracht erwartungsgemäß deutlich bessere Werte erzielen als zuletzt mit Spielen von Hoffenheim und Heidenheim.

Neben RTL punktete am Donnerstagabend aber auch Nitro mit Live-Sport - dort waren die Thanksgiving-Spiele der NFL zu sehen. Auch wenn weniger Football-Fans einschalteten als sonntags bei RTL, so bewegten sich die Marktanteile beim schon um 18:32 Uhr angepfiffenen Spiel zwischen den Chicago Bears und den Detroit Lions mit Werten zwischen 3,7 und 4,7 Prozent deutlich oberhalb des Nitro-Schnitts. Das letzte Qiarter erreichte im Schnitt 400.000 Zuschauerinnen und Zuschauer. Als später die New York Giants den Dallas Cowboys unterlagen, waren noch einmal bis zu 4,5 Prozent drin. Bemerkenswert: Mit einem Tagesmarktanteil von 3,2 Prozent lag Nitro in der Zielgruppe letztlich sogar knapp vor RTLzwei.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.8; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;