"Ninja Warrior Germany" hat am Freitag bei RTL das gute Niveau der zurückliegenden Wochen bestätigt. 510.000 Zuschauerinnen und Zuschauer im Alter zwischen 14 und 49 Jahren sorgten in dieser Altersklasse für 12,8 Prozent Marktanteil. Das ist so ziemlich das Ergebnis, das die sieben bislang in diesem Jahr ausgestrahlten Ausgaben erreicht hatten. Insgesamt lag die Reichweite bei 1,38 Millionen.

RTL lag damit in beiden wichtigen Zuschauergruppen noch vor "The Voice of Germany", das in Sat.1 aber ebenfalls gut lief. Die Musikshow erreichte eine Gesamtreichweite von 1,29 Millionen, 410.000 davon kamen aus der klassischen Zielgruppe. Mit 10,8 Prozent Marktanteil wird man in Unterföhring gut leben können, zumal die aktuelle Staffel zeitweise auch schon bei nur rund 8 Prozent lag - dieses zwischenzeitliche Tief hat man mittlerweile aber offenbar überwunden.

Gut verlief der Abend auch für ProSieben, Vox und RTLzwei, die allesamt auf einem recht ähnlichen Niveau lagen. Insgesamt verzeichnete dabei überraschenderweise RTLzwei die höchste Reichweite: 970.000 sahen sich den Film "Olympus Has Fallen" an, bei Vox kam "Goodbye Deutschland" auf etwas weniger Zuschauerinnen und Zuschauer. ProSieben geriet mit "The Dark Knight Rises" und 650.000 Zuschauenden zumindest insgesamt ins Hintertreffen. Bei den 14- bis 49-Jährgen verzeichnete ProSieben angesichts von 8,5 Prozent Marktanteil allerdings den höchsten Wert. Vox und RTLzwei kamen aber ebenfalls auf ziemlich gute 8,1 und 7,5 Prozent. Die Reichweite in der klassischen Zielgruppe lag bei allen Sendern bei 300.000 oder etwas höher.

Der Erfolg der genannten Sender ging derweil auf Kosten von Kabel Eins, das mit "Das letzte Lebenszeichen" gerade so noch eines dieser Lebenszeichen abgab: Nur 400.000 Zuschauerinnen und Zuschauer schalteten ein, der Zielgruppen-Marktanteil betrug 2,0 Prozent. Und weil es auch am Vorabend und am Nachmittag teilweise richtig schlecht lief, kam man auf einen Tagesmarktanteil in Höhe von nur 2,9 Prozent - damit war Kabel Eins das mit Abstand schwächste der acht großen Vollprogramme. Comedy Central lag mit 2,5 Prozent in Schlagdistanz.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.8; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;