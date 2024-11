Vor wenigen Tagen ist die RTL-Daily "Unter uns" 30 Jahre alt geworden, zum Geburtstag kündigte man ein KI-Comeback einer Kultfigur an und strickte daraus eine Jubiläumswoche. Die ist nun am Freitag mit enttäuschenden Quoten zu Ende gegangen: 840.000 Menschen sahen zu, der Marktanteil in der klassischen Zielgruppe lag bei 8,9 Prozent. Und auch alle anderen Folgen in der Jubiläumswoche lagen bei weniger als 10 Prozent Marktanteil, die am Donnerstag gemessenen 9,2 Prozent waren das Höchste der Gefühle.

"Unter uns" kann schon seit einigen Jahren nur noch an ausgewählten Tagen mit guten Quoten überzeugen, inzwischen hat man sich bei weniger als 10 Prozent Marktanteil festgesetzt. Dass aber auch während einer Spezialwoche keine Bewegung in den Quoten zu erkennen ist, sollte den Macherinnen und Machern zu denken geben. Am Freitag lief es für die anderen RTL-Soaps besser: "Alles was zählt" erreichte 12,4 Prozent, "GZSZ" schnupperte angesichts von 18,2 Prozent sogar an einem Jahresrekord.

Serien-Probleme am Vorabend hatte unterdessen auch Sat.1: "Die Spreewaldklinik" nähert sich mit großem Schritten ihrem Staffelfinale - und zumindest beim jungen Publikum sind die Quoten weiter sehr überschaubar. Am Freitag reichte es mal wieder nur zu 3,3 Prozent. Insgesamt waren 3,9 Prozent drin, 730.000 Zuschauerinnen und Zuschauer waren mit dabei.

Deutlich besser präsentierten sich da schon einige Sender in der Sparte: Super RTL schickte zwei Folgen von "Weihnachtsmann & Co. KG" auf Sendung und erreichte damit sagenhafte 7,5 und 9,1 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen. Dadurch schwang sich auch der "GZSZ"-Ableger "Uferpark" auf sehr gute 3,8 Prozent hinauf, das ist der bislang höchste Marktanteil, den die Serie seit dem Start Mitte November eingefahren hat.

Sehr erfolgreich war auch Sky: Mit der Zweitliga-Konferenz erreichte der Pay-TV-Sender ab 18:30 Uhr durchschnittlich 560.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, beim jungen Publikum wurden so 7,3 Prozent Marktanteil gemessen. Sport1 setzte unterdessen auf seine Unterhaltungsshows - und ging unter. Das mehr als zweistündige "My Style Rocks" kam ab 16:45 Uhr auf 24.000 Zuschauende sowie 0,3 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. "Exatlon" lag in der Primetime bei 41.000 und 0,2 Prozent.

