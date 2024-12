Die viel zu lang geratene RTL-Show "Eltons 12" hat zum Auftakt nur überschaubare Quoten eingefahren (Hier geht’s zur TV-Kritik). 1,21 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer waren bei der ersten Ausgabe mit dabei, 340.000 davon waren zwischen 14 bis 49 Jahren alt. Damit lag die neue Elton-Show immerhin noch leicht vor "The Masked Singer", hier musste sich ProSieben mit 1,05 Millionen bzw. 320.000 Zuschauerinnen und Zuschauern begnügen.

Weder RTL noch ProSieben konnten mit diesen Werten zufrieden sein. Während "Eltons 12" in der klassischen Zielgruppe angesichts von 9,6 Prozent Marktanteil immerhin an der Zweistelligkeit schnupperte, blieb "Masked Singer" mit 8,0 Prozent weit entfernt davon. Für die Musik-Rateshow bei ProSieben war es außerdem ein Allzeit-Tief, nie lief die Show in der Vergangenheit schlechter.

Im Show-Triell mussten sich die beiden Formate außerdem sehr klar Florian Silbereisen geschlagen geben. "Das Adventsfest der 100.000 Lichter" brachte es beim jungen Publikum auf 430.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, das entsprach 10,5 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Insgesamt spielte Silbereisen ohnehin in einer eigenen Liga: 4,49 Millionen Menschen bescherten dem Ersten starke 20,9 Prozent Marktanteil. Im vergangenen Jahr sahen beim "Adventsfest" allerdings noch mehr als 5 Millionen zu.

Aber auch Silbereisen erreichte bei den 14- bis 49-Jährigen nicht den Primetime-Sieg. Der ging etwas überraschend an Sat.1, wo das zigfach wiederholte "Harry Potter und der Orden des Phönix" eine halbe Million junge Menschen vor die TV-Geräte lockte, der Marktanteil lag bei 12,2 Prozent. Insgesamt sahen 1,10 Millionen Personen zu, also mehr als "The Masked Singer", weniger als "Eltons 12". Mit "Inside Harry Potter" erzielte Sat.1 später noch gute 9,0 Prozent - und eine Zielgruppen-Reichweite, die auf dem Niveau von "The Masked Singer" lag.

Während beim jungen Publikum Sat.1 vorne lag, sicherte sich das ZDF den Gesamt-Primetimesieg. "Helen Dorn" kam zur besten Sendezeit auf 5,30 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, das entsprach 22,7 Prozent Marktanteil. "Der Alte" lag später noch bei 3,46 Millionen und 16,0 Prozent. Einziger Wermutstropfen sind vielleicht die fehlenden jungen Zuschauerinnen und Zuschauer: Bei den 14- bis 49-Jährigen kamen die Krimis jeweils nur auf 6,2 und 4,0 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.8; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;