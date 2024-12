Nachdem die FDP lange vehement abgestritten hatte, die Bezeichnung "D-Day" im Zusammenhang mit Planungen für den Koalitionsbruch genutzt zu haben, kann seit Freitag jeder nachlesen, dass der Begriff sehr wohl und sehr häufig in einem internen Papier zu den Plänen genutzt wurde. Am Sonntagabend hatte Caren Miosga nun Christian Lindner zu Gast - und das Interesse daran, wie der FDP-Chef sich dort wohl äußern würde, war groß.

Im Schnitt verfolgten 3,38 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer die Sendung, was beim Gesamtpublikum einem Marktanteil von 15,7 Prozent entsprach. Bemerkenswert ist aber vor allem auch das Abschneiden beim jüngeren Publikum: 0,61 Millionen 14- bis 49-Jährigen waren darunter, was den Marktanteil in dieser Altersgruppe auf 12,9 Prozent nach oben trieb. Nur die Sendung mit Olaf Scholz nach dem Bruch der Ampel hatte bei den Jüngeren in diesem Jahr einen noch besseren Wert eingefahren.

"Caren Miosga" belegte damit beim jungen Publikum Platz 3 im Ranking der meistgesehenen Sendungen des Tages - geschlagen nur von der "Tagesschau" und dem "Tatort", der wieder den Tagessieg bei Jung und Alt erzielen konnte. 8,51 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sahen sich die Folge "Schweigen" an, das entsprach einem Marktanteil von 30,7 Prozent beim Gesamtpublikum, 21,3 Prozent wurden in der Altersgruppe 14-49 erzielt.

Stärkster Verfolger in der Primetime war mit Blick aufs Gesamtpublikum der ZDF-Film "Stille Nacht, raue Nacht", der mit 3,47 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern aber bereits deutlich abgeschlagen war. Die Marktanteile lagen bei 12,5 Prozent beim Gesamtpublikum und 5,9 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. In der klassischen Zielgruppe war die Konkurrenz noch weiter abgeschlagen als beim Gesamtpulbikum. Sat.1 erzielte mit dem Film "King Richard" 7,3 Prozent Marktanteil, ProSieben kam mit "The Batman" auf 7,4 Prozent. Bei RTL kam die NFL mit der Schlussphase der Partie zwischen den Pittsburgh Steelers und den Cincinnati Bengals ab 21:31 Uhr auf recht ordentliche 9,4 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe - allerdings lagen ersten drei Quarter nur zwischen 6,8 und 7,8 Prozent. Auch die Gesamt-Reichweite bewegte sich mit Werten zwischen 0,67 und 0,78 Millionen auf überschaubarem Niveau.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.8; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;