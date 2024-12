Mit seinen "Mensch…"-Formaten hat RTLzwei inzwischen eine ganze Reihe aufgebaut. Nachdem sich "Mensch Polizist" in den vergangenen beiden Wochen richtig schwer tat, meldete sich nun "Mensch Retter" zurück - und prompt lief es etwas besser. 470.000 Menschen schalteten ein, bei den 14- bis 49-Jährigen entsprach das 4,0 Prozent. Damit lag die Dokureihe über dem November-Schnitt von RTLzwei, ein großer Erfolg war sie aber nicht. Außerdem: Die letzte Staffel verabschiedete sich noch mit sehr starken 7,6 Prozent von den Bildschirmen, auch daran konnte man jetzt nicht anknüpfen.

Bei Vox war Sebastian Lege zur gleichen Zeit etwas erfolgreicher unterwegs, auch wenn der Marktanteil in der klassischen Zielgruppe im Wochenvergleich von 7,4 auf 6,9 Prozent fiel. Dafür sahen insgesamt etwas mehr als eine Million Menschen zu - das waren etwas mehr als zum Staffelstart vor sieben Tagen. Bei den 14- bis 59-Jährigen, auf die Vox mittlerweile vorrangig blickt, waren am Montag 6,1 Prozent drin. "Goodbye Deutschland" lag am späten Abend in der klassischen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen dann zwar nur noch bei 4,2 Prozent, dafür lief es am späten Nachmittag sowie Vorabend prächtig: "Das perfekte Dinner", "Zwischen Tüll und Tränen" und "Guidos Deko Queen" erzielten allesamt mehr als 9 Prozent, "First Dates" lag sogar über 11 Prozent.

In der Sparte konnten vor allem Super RTL und ZDFinfo überzeugen. Beim Kindersender punktete "Rubble & Crew" mit teilweise mehr als 8 Prozent, "Weihnachtsmann & Co. KG" lag bei über 5 Prozent. Und in der Primetime unterhielt "Das Weihnachtswunder von Biltmore" 790.000 Personen, das entsprach 3,2 Prozent. "Meine zauberhaften Weihnachtsschuhe" kamen später sogar noch auf 5,4 Prozent. Das alles führte zu einem richtig starken Tagesmarktanteil in Höhe von 3,5 Prozent.

ZDFinfo erzielte beim jungen Publikum am Montag ebenfalls ganz starke 2,6 Prozent. Geschafft hat man das auch mit einigen Atom-History-Formaten am späten Abend: Eine Ausgabe von "ZDF-History" zum Thema "Deutschland und der Atomkrieg" erreichte eben diese 2,6 Prozent. Eine "Terra X History"-Ausgabe zum Atomzeitalter lag später bei 3,6 Prozent und eine weitere Folge von "ZDF-History" zu Tschernobyl kam auf 4,9 Prozent. "Super-GAU Tschernobyl - Sarkophag für die Ewigkeit?" lag ab Mitternacht dann sogar bei 5,7 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.8; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;