Das Erste hat am Dienstagabend mit dem DFB-Pokalspiel zwischen dem FC Bayern München und Bayer Leverkusen bei Jung und Alt mit riesigem Vorsprung den Quotensieg eingefahren. Der Sieg des Meisters über die Bayern verzeichnete 7,46 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sowie einen starken Marktanteil von 31,1 Prozent und bewegte sich damit auf der Flughöhe der jüngsten Spiele der Nationalmannschaft. Das gilt auch fürs junge Publikum, wo 1,86 Millionen 14- bis 49-Jährige den ARD-Marktanteil gar auf 33,5 Prozent trieben.

Daneben punktete auch Sky mit der Pokal-Übertragung: Der Bezahlsender zählte am Abend weitere 720.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, darunter 400.000 zwischen 14 und 49 Jahren. In der Zielgruppe landete Sky mit einem starken Marktanteil von 7,1 Prozent somit weit vor Sendern wie RTL oder Sat.1. Und schon am Vorabend stimmten die Quoten: Mit den frühen Pokal-Spielen lockte Sky ab 18:00 Uhr bereits 430.000 Zuschauerinnen und Zuschauer vor den Fernseher und erzielte sehr gute 6,8 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe.

Im Ersten blieben die Quoten indes den kompletten Abend hoch: So kam schon die Vorberichterstattung auf 4,66 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 24,5 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum, nach 23 Uhr hielten die Zusammenfassungen weiterer Spiele noch 3,64 Millionen Fans vor dem Fernseher. Sowohl beim Gesamtpublikum als auch bei den 14- bis 49-Jährigen belief sich der Marktanteil zu diesem Zeitpunkt auf 26,1 Prozent. Damit erreichte die ARD zu später Stunde mehr Menschen als jeder andere Sender um 20:15 Uhr. Zum Vergleich: Das ZDF erreichte als größter Verfolger mit dem "heute-journal" zwischenzeitlich 3,02 Millionen, nachdem zwei "ZDF Royal"-Dokus zuvor von 2,76 Millionen beziehungsweise 2,59 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern gesehen wurden.

Für die höchste ZDF-Reichweite des Tages sorgten am Vorabend die "Rosenheim-Cops", die im Schnitt 3,63 Millionen Fans erreichten. Aber auch im Ersten war Krimi-Stoff gefragt: So brachte es der Staffel-Auftakt der "WaPo Elbe" ab 18:48 Uhr mit 2,72 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern auf gute 13,5 Prozent Marktanteil, nachdem "Wer weiß denn sowas?" zuvor sogar von 3,28 Millionen gesehen wurde.

