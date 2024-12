am 04.12.2024 - 09:11 Uhr

Gegen das Pokal-Spiel zwischen dem FC Bayern und Bayer Leverkusen hat "Joko & Klaas gegen ProSieben" am Dienstagabend ein neues Reichweiten-Tief hinnehmen müssen. Mit nur 850.000 Zuschauerinnen und Zuschauern verzeichnete die ProSieben-Show so wenige Fans wie noch nie. Gleichzeitig sank der Marktanteil in der Zielgruppe mit 10,8 Prozent auf den schwächsten Wert seit fünf Jahren. "Late Night Berlin" tat sich zu später Stunde jedoch erwartungsgemäß schwerer und musste sich mit 6,0 Prozent Marktanteil zufriedengeben.

Verglichen mit RTL war man in Unterföhring damit aber noch gut bedient. In Köln hatte man sich gegen den Pokal offensichtlich von vornherein keine Chancen ausgerechnet und stattdessen zwei Wiederholungen von "Alarm für Cobra 11" ins Programm genommen. Mit Marktanteilen von 4,9 und 3,0 Prozent in der Zielgruppe lief's für die Actionserie allerdings ziemlich bescheiden. Damit lag RTL zeitweise sogar noch hinter der Sat.1-Serie "Elsbeth: Ein besonderer Fall", die sich mit Werten von 3,8 und 3,7 Prozent überraschend leicht erholt zeigte.

Insgesamt startete "Cobra 11" übrigens mit 1,21 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern in den Abend, ehe eine weitere Folge nicht über 1,02 Millionen hinauskam. "RTL Direkt" hielt um 22:15 Uhr sogar nur noch 780.000 Menschen vor dem Fernseher und markierte mit desolaten 2,3 Prozent Marktanteil gegen die Schlussphase des Pokalspiels den Tiefpunkt des Abends für RTL. Aber auch "Extra" konnte im Anschluss das Ruder nicht mehr herumreißen und blieb mit 4,5 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe ziemlich schwach.

Bei Vox erreichte ein dreistündiges Weihnachts-Special von "Hot oder Schrott" indes immerhin einen Marktanteil von 4,9 Prozent, während RTLzwei mit "Hartz und herzlich" auf 3,4 Prozent kam. Ebenfalls 3,4 Prozent Marktanteil erzielte zudem Kabel Eins mit dem Spielfilm "Trennung mit Hindernissen". Sehr gut schlug sich dagegen einmal mehr RTL Super, das mit dem Spielfilm "Ein fast royales Weihnachtsfest" auf 820.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sowie einen Marktanteil von 2,8 Prozent in der Zielgruppe erreichte. Im Disney Channel punktete "Santa Clause 3 - Eine frostige Bescherung" sogar mit 3,8 Prozent - und landete damit noch vor RTL.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.8; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;