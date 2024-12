am 05.12.2024 - 08:45 Uhr

Mit über sieben Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern war das Pokalspiel zwischen Bayern München und Bayer Leverkusen am Dienstagabend bekanntlich der große Abräumer. An diese Spitzen-Quote kam das ZDF einen Tag später mit der Begegnung zwischen RB Leipzig und Eintracht Frankfurt nicht heran - zumindest beim jungen Publikum setzte sich die Live-Übertragung dennoch an die Spitze.

Durchschnittlich 990.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren sorgten für einen sehr guten Marktanteil von 20,3 Prozent. Leicht getoppt wurde das nur durch das "heute-journal", das in der Halbzeitpause die Millionen-Marke übersprang und 20,4 Prozent Marktanteil erzielte. Insgesamt verfolgten im Schnitt 4,57 Millionen Fans das Spiel, sodass der ZDF-Marktanteil hier bei 20,5 Prozent lag.

Den Gesamt-Sieg mussten die Mainzer jedoch dem Ersten überlassen: Dort setzte sich zunächst die "Tagesschau" mit 5,47 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern an die Spitze, ehe auch die Komödie "Engel mit beschränkter Haftung" ein schöner Erfolg war. 4,96 Millionen Personen schalteten im Schnitt ab 20:15 Uhr ein und sorgten für ebenfalls 20,5 Prozent Marktanteil. Bei den 14- bis 49-Jährigen tat sich der Film mit nur 6,9 Prozent allerdings ein ganzes Stück schwerer.

Auch am Vorabend schlug die ARD mit ihrem Regelprogramm bereits das ZDF: Während das Pokalspiel zwischen dem 1. FC Köln und Hertha BSC ab 18:00 Uhr von genau drei Millionen Menschen gesehen wurde, lockte "Wer weiß denn sowas?" mit Kai Pflaume sogar 3,67 Millionen vor den Fernseher - das war die bislang höchste Reichweite der laufenden Staffel und reichte für einen tollen Marktanteil von 22,5 Prozent. Im Anschluss überzeugte auch noch die Krimiserie "Watzmann ermittelt" mit 3,15 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern sowie 15,8 Prozent Marktanteil.

Bemerkenswert: Von den 25 meistgesehenen Sendungen des Tages liefen am Mittwoch gleich 23 bei ARD und ZDF - einzig "RTL aktuell" und "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" mischten das Feld noch auf. Mit Blick auf die Tagesmarktanteile landete derweil das ZDF bei Jung und Alt ganz vorne: Starke 16,7 Prozent Marktanteil erzielte der öffentlich-rechtliche Sender im Schnitt beim Gesamtpublikum, während bei den 14- bis 49-Jährigen sehr gute 12,5 Prozent drin waren.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.8; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;