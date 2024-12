Zusammengerechnet kamen Das Erste und das ZDF am Mittwoch nicht nur auf fast zehn Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, sondern auch auf nur etwas weniger als 30 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Einige Private taten sich dagegen ziemlich schwer. Am besten lief es noch für "TV Total", das bei ProSieben 520.000 junge Zuschauerinnen und Zuschauer zum Einschalten brachte, der Marktanteil lag bei 10,1 Prozent. Die Gesamtreichweite betrug 940.000.

Doch schon direkt im Anschluss landete ProSieben auf dem harten Boden der Quoten-Realität. Die vorerst letzte Ausgabe des "Quatsch Comedy Clubs" verabschiedete sich mit einer Gesamtreichweite in Höhe von 390.000 - weniger waren es in Staffel zwei nie. Der Marktanteil rutschte auf schlechte 4,9 Prozent ab. Die Rankingshow "Die nervigsten Trash-TV-Stars" war danach sogar nur noch zu 2,7 Prozent gut.

Den ganzen Abend über hinweg schlecht lief es für RTLzwei, wo "Willkommen bei Familie Weiß" mit katastrophalen Quoten endete. Nur 2,5 und 3,4 Prozent Marktanteil waren für die Familien-Dokusoap drin, von der sich RTLzwei so viel erhoffte. Beide Folgen kamen nicht über 320.000 Zuschauerinnen und Zuschauer hinaus. Mit im Schnitt 3,5 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe ist die erste Staffel von Familie Weiß kein Erfolg für den Sender gewesen. Weil es auch am Rest des Tages nicht gut lief, musste sich RTLzwei am Mittwoch mit einem schlechten Tagesmarktanteil in Höhe von 3,0 Prozent begnügen.

Angesichts der zu erwartenden Konkurrenz vor allem im ZDF, wo der DFB Pokal zu sehen war, streckte RTL von vornherein die Waffen und zeigte lediglich ein Best-of von "Mario Barth deckt auf". Das kam dann auch nur auf 1,01 Millionen Zuschauende sowie 5,0 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Damit landete RTL noch hinter Sat.1, wo sich "The Taste" bei guten 8,1 Prozent hielt, hier lag die Reichweite bei 1,07 Millionen. Und während "The Taste on Tour - Duell der Löffel" später nur noch zu 3,9 Prozent gut war, steigerte sich "Stern TV" bei RTL deutlich auf 9,7 Prozent.

Größere Probleme hatte übrigens auch Vox, wo "Feuer, Wasser, Erde, Luft - Retter in ihrem Element" auf einen neuen Tiefstwert fiel. 5,0 Prozent waren für die zweite Ausgabe der zweiten Staffel drin - weniger war es bislang nie. Und auch die 630.000 Zuschauerinnen und Zuschauer waren rund 100.000 weniger als in der Vorwoche. Damit lag Vox zur Primetime noch hinter Super RTL, das mal wieder mit einem Weihnachtsfilm punktete. "The Christmas Retreat - Eine festliche Auszeit" kam auf eine Reichweite in Höhe von 920.000, beim jungen Publikum waren so starke 4,2 Prozent drin.

Besinnlich ging’s auch bei ZDFneo zu, der Sender zeigte die belgische Comedy-Serie "Single Bells - 12 Dates till Christmas" ab 20:15 Uhr in einem Rutsch. Während die erste Folge noch auf 310.000 Zuschauende kam, rutschte die Reichweite bei Episode zwei schon auf 180.000 ab. In der weiteren Folge sahen lange rund 200.000 Menschen zu, ab 22:30 Uhr ging die Reichweite dann langsam aber sicher zurück. Von den zwölf Folgen schafften nur vier einen zweistelligen Marktanteil beim Gesamtpublikum, wobei es auch hier nur maximal auf 1,3 Prozent hinauf ging. Bei den 14- bis 49-Jährigen waren 1,8 Prozent das Maximum - gemessen am späten Abend.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.8; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;