RTL hat am Donnerstag mit dem Primetime-Special von "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" zwar die Marktführerschaft in der Zielgruppe ergattert - allzu herausragend fielen die vorläufig gewichteten Quoten allerdings zunächst nicht aus. So brachte es die Soap in Spielfilm-Länge ab 19:40 Uhr im Schnitt auf 480.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren. Der Marktanteil lag bei 11,0 Prozent und damit unter den Werten, die "GZSZ" üblicherweise in diesem Jahr bislang erzielte.

Die Gesamt-Reichweite fiel mit 1,71 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern sogar so niedrig aus wie seit mehreren Wochen nicht mehr und auch in der erweiterten Zielgruppe der 14- bis 59-Jährigen, auf die RTL bekanntlich blickt, erreichte das Primetime-Special des Dauerbrenners mit 9,7 Prozent einen eher unspektakulären Wert. Dazu kommt, dass das anschließende Special "GZSZ hautnah" nicht über 1,33 Millionen Fans sowie magere 8,8 Prozent Marktanteil hinauskam. Erst ein weihnachtliches "Stern TV Spezial" schaffte am späten Abend noch einmal die Wende und steigerte den RTL-Marktanteil auf 10,6 Prozent.

Zufrieden kann man in Köln unterm Strich aber trotzdem sein - zumal auch der zweite Platz an die Sendergruppe ging. So überzeugte Vox mit dem Spielfilm "Angel Has Fallen" mit sehr guten 9,7 Prozent Marktanteil zur besten Sendezeit. Insgesamt schalteten im Schnitt 1,36 Millionen Menschen ein, ehe auch noch "The Equalizer" mit 880.000 Zuschauerinnen und Zuschauern sowie 9,5 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe punktete.

Sat.1 musste sich in dieser Woche übrigens hinter Vox einsortieren und fiel mit Jörg Pilawas "1% Quiz" auf 8,4 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen zurück. "Schätze die Plätze" konnte im Anschluss zudem erneut nichts reißen und fiel mit gerade mal noch 4,1 Prozent gar auf ein neues Tief. Mehr als 490.000 Zuschauerinnen und Zuschauer waren am späten Abend für die Rateshow nicht drin.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.8; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;