am 06.12.2024 - 08:58 Uhr

Ein durchschlagender Erfolg war die VIP-Staffel von "Love Island" für RTLzwei bislang im Linearen nicht, doch eine Woche vor dem Finale haben die Quoten die Datingshow nun zumindest in der Zielgruppe wieder deutlich angezogen. Mit 220.000 Zuschauerinnen und Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahren erreichte "Love Island VIP" am Donnerstag einen überzeugenden Marktanteil von 5,0 Prozent - das war der beste Wert seit dem Staffel-Start und bedeutete gegenüber der Vorwoche ein Plus von über einem Prozentpunkt.

Die Gesamt-Reichweite blieb hingegen aufgrund der sehr jungen Publikumsstruktur weiterhin aber überschaubar: Mehr als 350.000 Fans konnte das Format auch in dieser Woche nicht vor den Fernseher locken, sodass der Marktanteil hier mit 1,5 Prozent entsprechend mäßig ausfiel. Mit zwei Folgen von "Temptation Island VIP" sah es danach ähnlich aus, hier lagen die Marktanteile bei 4,4 und 4,6 Prozent in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen.

Damit war RTLzwei am Donnerstag stärker als ProSieben, wo "Das große Promi-Büßen" und "Destination X" weiterhin nur sehr magere Quoten einfahren. Letzteres fiel auf dem Sendeplatz um 22:24 Uhr in dieser Woche gar auf ein neues Tief und kam nicht über völlig enttäuschende 2,7 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe hinaus. Insgesamt schalteten nur 270.000 Zuschauerinnen und Zuschauer ein, nachdem das "Promi-Büßen" zuvor von 520.000 Menschen gesehen wurde und mit einem Marktanteil von 4,1 Prozent nur geringfügig besser performte als vor einer Woche.

Stärker als ProSieben war daneben auch Kabel Eins unterwegs, auch wenn es für "Rosins Restaurants" etwas schwächer lief als zuletzt. Mit 5,3 Prozent Marktanteil bewegte sich die Dokusoap dennoch klar über dem Senderschnitt. Dazu kommt, dass auch die Eigenproduktionen am Vorabend gut funktionierten, allen voran "Mein Lokal, Dein Lokal", das 6,8 Prozent Marktanteil erzielte. Aber auch "Abenteuer Leben täglich" und "Achtung Kontrolle" erzielten in diese Umfeld jeweils Werte von mehr als sechs Prozent.

