Das Erste ist am Sonntag als klarer Marktführer bei Jung und Alt hervorgegangen. Starke 18,0 Prozent Marktanteil erzielte der öffentlich-rechtliche Sender beim Gesamtpublikum im Schnitt, bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 12,7 Prozent erzielt. Dabei sorgten die stundenlangen Wintersport-Übertragungen zunächst für große Erfolge - allen voran Biathlon lockte die Fans vor den Fernseher. So fieberten beim Massenstart der Frauen um kurz nach 17 Uhr durchschnittlich 3,98 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer mit, nachdem einige Stunden zuvor schon die Männer fast dreieinhalb Millionen erreicht hatten.

Am Abend war es schließlich der Dreiklang aus "Tagesschau", "Brennpunkt" und "Tatort", der die Marktführerschaft zementierte. So erreichten die Nachrichten um 20 Uhr alleine im Ersten durchschnittlich 6,89 Millionen Menschen sowie Marktanteile von jeweils mehr als 26 Prozent in beiden Gruppen. Der "Brennpunkt" zum Umsturz in Syrien ging im Anschluss als meistgesehene Sendung des Tages hervor und kam mit 8,17 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern auf beachtliche 29,8 Prozent Marktanteil - das war geringfügig mehr als beim anschließenden "Tatort: Stille Nacht", der auf 8,07 Millionen Personen sowie 29,3 Prozent Marktanteil kam. Beim jungen Publikum wiederum überzeugten "Brennpunkt" und Krimi mit Marktanteilen von 24,8 und 22,0 Prozent.

Bereite eine Stunde zuvor hatte das ZDF mit einer Sondersendung zum Ende des Assad-Regimes gute 11,9 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen erzielt und insgesamt 3,65 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer erreicht. Die Komödie "Ich hab den Weihnachtsmann geküsst" erreichte indes 4,18 Millionen Menschen, ehe sich das "heute-journal" gegen 22 Uhr sogar auf 4,75 Millionen steigerte und den ZDF-Marktanteil auf starke 21,5 Prozent trieb.

Als stärkster ARD-Verfolger beim jungen Publikum ging indes ProSieben hervor, wo die Free-TV-Premiere von "Jurassic World: Eine neue Zeit" mit 0,63 Millionen 14- bis 49-Jährigen und 12,3 Prozent Marktanteil überzeugte. Mit insgesamt 2,04 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern zählte der Blockbuster zudem zu den meistgesehenen ProSieben-Filmen des Jahres. Sat.1 kam derweil mit der Komödie "Das perfekte Geheimnis" auf 8,6 Prozent Marktanteil, steigerte sich mit "Office Christmas Party" zu später Stunde aber noch auf 11,3 Prozent. Und auch RTLzwei konnte zulegen: Während "Wir sind die Millers" zunächst nur 3,9 Prozent Marktanteil erzielte, ging's für die Wiederholung von "London Has Fallen" ab 22:28 Uhr auf gute 6,2 Prozent nach oben.

Ordentlich verlief der Abend zudem für Vox, wo eine Wiederholung von "Kitchen Impossible" auf 6,8 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe kam und sich damit deutlich besser schlug als "Willkommen bei den Reimanns". Die Auswanderer-Doku tat sich bei Kabel Eins mit nur 3,7 Prozent Marktanteil schwer, ehe "Abenteuer Leben am Sonntag" gar auf 3,1 Prozent fiel.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.8; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;