Jan Böhmermann belegt in der Top-10-Hitliste der endgültig gewichteten Quoten diesmal gleich zwei Plätze - einmal mit dem "ZDF Magazin Royale", das in der Woche vom 25. November bis 1. Dezember nach der "heute-show" sowohl mit Blick auf die Gesamt-Reichweite als auch den Marktanteils-Zugewinn bei den 14- bis 49-Jährigen den zweiten Platz belegt, sowie ein weiteres Mal mit "Lass dich überwachen".

Durch die zeitversetzte Nutzung gelang es, den Marktanteil der Show doch noch deutlich in den zweistelligen Bereich zu katapultieren - um starke 2,7 Prozentpunkte verbesserte sich "Lass dich überwachen", sodass unterm Strich starke 12,5 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum erzielt wurden. Das reichte dann auch, um sich letztlich deutlich gegen Mario Barth durchzusetzen, der mit der "deutschen Meisterschaft der Steuerverschwendung" im Nachgang sogar noch 0,4 Prozentpunkte verlor und bei RTL nicht über 8,7 Prozent Marktanteil hinauskam.

Größte Zugewinne* bei Marktanteil (14-49)

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA heute-show 29.11.

22:29 5,48

(+1,17) 26,2%

(+3,5%p.) 1,53

(+0,61) 31,2%

(+8,3%p.) ZDF Magazin Royale 29.11.

23:03 2,08

(+0,39) 12,7%

(+1,6%p.) 0,80

(+0,31) 20,4%

(+6,0%p.) Das Sommerhaus der Stars - Das große Wiedersehen 26.11.

20:15 1,58

(+0,31) 6,5%

(+1,0%p.) 0,69

(+0,20) 13,1%

(+2,8%p.) Lass dich überwachen! 27.11.

20:14 1,71

(+0,23) 7,0%

(+0,7%p.) 0,66

(+0,18) 12,5%

(+2,7%p.) In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte 28.11.

18:50 2,25

(+0,21) 11,1%

(+0,8%p.) 0,23

(+0,09) 6,8%

(+2,3%p.) Markus Lanz 28.11.

23:16 1,82

(+0,18) 17,5%

(+0,8%p.) 0,29

(+0,07) 14,0%

(+2,2%p.) extra 3 28.11.

22:52 1,95

(+0,27) 13,4%

(+1,3%p.) 0,29

(+0,08) 10,0%

(+2,1%p.) Markus Lanz 26.11.

23:12 1,31

(+0,17) 13,3%

(+1,2%p.) 0,24

(+0,05) 12,2%

(+2,0%p.) Caren Miosga 01.12.

21:46 3,55

(+0,17) 15,9%

(+0,2%p.) 0,71

(+0,10) 14,2%

(+1,3%p.) Invasive Pilze 25.11.

23:23 1,02

(+0,06) 10,7%

(+0,3%p.) 0,15

(+0,03) 8,1%

(+1,3%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 25.11.-01.12.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Böhmermanns Sendung bewegte dagegen zugleich bei den 14- bis 49-Jährigen deutlich über den Normalwerten des ZDF. Das Stammpublikum sprach der Sender erwartungsgemäß jedoch nicht an. Daran änderte auch die zeitversetzte Nutzung nichts, die sich vor allem aus jüngeren Zuschauerinnen und Zuschauern speiste. Unterm Strich zog die Reichweite aber nachträglich noch um 230.000 Personen an, sodass im Schnitt 1,71 Millionen zusahen.

Noch einen etwas größeren Marktanteils-Zuschlag gab es übrigens für das Wiedersehen beim "Sommerhaus der Stars", das somit ebenfalls deutlich in der Zweistelligkeit verbesserte. Um 2,8 Prozentpunkte ging es für die RTL-Show nach oben, der Marktanteil in der Zielgruppe lag damit bei 13,1 Prozent. Insgesamt zog die Reichweite um 310.000 Fans auf 1,58 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer an.

Größte Zugewinne* bei Gesamtreichweite

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA heute-show 29.11.

22:29 5,48

(+1,17) 26,2%

(+3,5%p.) 1,53

(+0,61) 31,2%

(+8,3%p.) ZDF Magazin Royale 29.11.

23:03 2,08

(+0,39) 12,7%

(+1,6%p.) 0,80

(+0,31) 20,4%

(+6,0%p.) Die Bergretter 28.11.

20:15 5,18

(+0,36) 20,1%

(+0,6%p.) 0,50

(+0,08) 10,2%

(+1,2%p.) Helen Dorn - Der deutsche Sizilianer 30.11.

20:15 5,62

(+0,31) 23,0%

(+0,3%p.) 0,28

(+0,03) 6,5%

(+0,3%p.) Jenseits der Spree 29.11.

20:15 5,07

(+0,31) 20,8%

(+0,3%p.) 0,30

(+0,04) 7,1%

(+0,4%p.) Das Sommerhaus der Stars - Das große Wiedersehen 26.11.

20:15 1,58

(+0,31) 6,5%

(+1,0%p.) 0,69

(+0,20) 13,1%

(+2,8%p.) Tatort: Schweigen 01.12.

20:16 8,81

(+0,30) 30,5%

(-0,2%p.) 1,38

(+0,09) 21,5%

(+0,2%p.) extra 3 28.11.

22:52 1,95

(+0,27) 13,4%

(+1,3%p.) 0,29

(+0,08) 10,0%

(+2,1%p.) Bettys Diagnose 29.11.

19:26 2,63

(+0,26) 12,3%

(+0,9%p.) 0,12

(+0,02) 3,3%

(+0,5%p.) The Masked Singer 30.11.

20:15 1,30

(+0,25) 5,7%

(+0,8%p.) 0,38

(+0,06) 8,7%

(+0,7%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 25.11.-01.12.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Endgültig gewichtete Quoten? Was ist das?

Die TV-Branche blickt jeden Morgen auf die Quoten des Vortages. Es handelt sich hier aber um "vorläufig gewichtete Daten". Sieben Tage später werden diese durch endgültig gewichtete Werte ersetzt, die eigentlich maßgeblich sind, die aber kaum noch wahrgenommen werden. In diese Zahlen fließt zum Einen ein Teil der zeitversetzten Nutzung (3 Tage nach TV-Ausstrahlung) ein. Zum Anderen stehen sie auf einer etwas breiteren Basis, weil bis dahin Nutzungsdaten aus weiteren TV-Haushalten bei der GfK eingegangen sind, die die Hochrechnung genauer machen. Seit der Umstellung auf den "Marktstandard Bewegtbild" zum 1. Januar 2024 wird überdies auch die Nutzung von Livestreams in den Mediatheken mit eingerechnet - was sich vor allem bei Sport-Übertragungen bemerkbar machen dürfte. Weiterhin nicht enthalten sind hingegen die zeitversetzten Mediatheken-Abrufe. Durch die Hereinnahme der Livestream-Zahlen werden diese endgültig gewichteten Werte nun immer erst acht statt wie bislang vier Tage nach der Ausstrahlung veröffentlicht. Wir blicken daher nun immer Montags auf die größten Änderungen, die sich dadurch in der vorletzten Woche ergeben haben.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.8; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;