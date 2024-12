Am gestrigen Montag, den 9. Dezember, ist Hape Kerkeling 60 Jahre alt geworden. Im Ersten würdigte man den Entertainer mit einem ganzen Thementag, dafür räumte man auch die Primetime frei. Statt dem regulären Programm war zur besten Sendezeit zunächst die Doku "Hape Kerkeling – Total normal" zu sehen, ehe man den Biografie-Film "Der Junge muss an die frische Luft" nochmal wiederholte. Und das Interesse des Publikums war riesig.

Die Doku kam ab 20:15 Uhr auf durchschnittlich 5,32 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, nur das ZDF hatte zu dieser Zeit eine noch höhere Reichweite. Der Marktanteil lag bei fantastischen 20 Prozent. Auf dieser Flughöhe lag "Hape Kerkeling – Total normal" auch beim jungen Publikum: Bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 19 Prozent gemessen, kein anderer Sender war nach 20:15 Uhr erfolgreicher.

"Der Junge muss an die frische Luft" wollten später noch 2,94 Millionen Menschen sehen, das entsprach 15,2 (gesamt) und 10,9 (14-49) Prozent Marktanteil. Mit einem Best-of aus Kerkelings "Total normal" kam Das Erste im Anschluss an die "Tagesthemen" noch auf 1,13 Millionen Zuschauende. Das ließ den Marktanteil beim Gesamtpublikum wieder auf sehr gute 16,4 Prozent steigen, bei den Jüngeren wurden zu diesem Zeitpunkt aber nur noch 5,7 Prozent gemessen.

Durch den Kerkeling-Themenabend lag Das Erste am Ende aber bei den 14- bis 49-Jährigen vorn, der Tagesmarktanteil in dieser Altersklasse betrug sehr gute 10,3 Prozent. RTL auf Platz zwei erreichte 8,5 Prozent. Insgesamt brachte es Das Erste am Montag auf 13,9 Prozent und musste sich einem starken ZDF (16,8 Prozent) geschlagen geben. Die Mainzer waren es dann auch, die in der Primetime die höchste Reichweite erzielten. Den Krimi "Der Kommissar und der See - In besseren Kreisen" sahen sich 5,91 Millionen Menschen an, damit waren 22,2 Prozent drin. Doch schon bei den Jüngeren wurden nur 6,0 Prozent gemessen.

