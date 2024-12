Die Entwicklungen in Syrien beschäftigen die Deutschen weiterhin: Mit im Schnitt 5,37 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern führt der "Brennpunkt: Syrien - Ungewisse Zukunft" am Dienstag das AGF-Ranking der meistgesehenen Sendungen des Tages an. Der Marktanteil belief sich auf 21,8 Prozent beim Gesamtpublikum und 16,5 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Die "Tagesschau" erreichte durch die Parallel-Ausstrahlung unter anderem in den Dritten zwar noch deutlich mehr, nimmt man aber allein die Ausstrahlung im Ersten, dann lag die Reichweite mit 5,05 Millionen knapp darunter.

Auch im weiteren Verlauf des Abends behauptete Das Erste die Marktführung beim Gesamtpublikum - auch wenn der spätere Beginn die Serie "Die Kanzlei" womöglich ein paar Zuschauer gekostet haben könnte. So lag die Reichweite mit 4,46 Millionen diesmal rund 400.000 unter dem Vorwochenwert. Der Marktanteil konnte sich mit 18,3 Prozent beim Gesamtpublikum trotzdem sehen lassen. "In aller Freundschaft" wurde danach noch von 3,37 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern verfolgt, was 16,3 Prozent Marktanteil entsprach.

Bei den 14- bis 49-Jährigen lagen die Serien mit Marktanteilen von 8,9 und 7,7 Prozent ebenfalls auf einem ordentlichen Niveau über dem Senderschnitt - noch deutlich erfolgreicher war bei den Jüngeren aber das ZDF, wo Sebastian Lege den Tricks in Salamipizza und Gewürzketchup nachging und damit stolze 11,9 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen erzielte. Insgesamt schauten im Schnitt 2,96 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer zu. "Frontal" konnte im Anschluss 2,26 Millionen dran halten, die Marktanteile beliefen sich dann auf 9,6 Prozent beim Gesamtpublikum und 9,1 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

Die meistgesehene ZDF-Sendung des Tages lief aber schon am Vorabend: "Die Rosenheim-Cops" erreichten dort im Schnitt 3,67 Millionen Krimi-Fans. Um 18 Uhr lieferten sich das ZDF und Das Erste ein Kopf-an-Kopf-Rennen. "SOKO Köln" sahen dort im Schnitt 3,44 Millionen, "Wer weiß denn sowas?" erreichte im Schnitt 3,37 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. Durch die leicht unterschiedlichen Startzeiten und Sendelängen kam das ARD-Quiz mit 20,7 Prozent aber trotzdem auf einen etwas höheren Marktanteil als der ZDF-Krimi mit 20,2 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen waren die Verhältnisse mit 10,4 Prozent für Das Erste und 6,4 Prozent fürs ZDF klar.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.8; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;