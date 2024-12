am 12.12.2024 - 08:44 Uhr

Joko und Klaas haben ihre gewonnenen 15 Minuten am Mittwochabend an drei Spitzenpolitiker weitergereicht: Nacheinander erhielten Robert Habeck, Friedrich Merz und Bundeskanzler Olaf Scholz jeweils fünf Minuten Zeit, um unter dem Motto "Politik und Anstand" ihre Botschaften für die Demokratie zu verbreiten - ein bemerkenswerter Coup, der noch dazu vom Publikum mit guten Quoten belohnt worden ist. Durchschnittlich 1,14 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer schalteten um 20:15 Uhr bei ProSieben ein, darunter 690.000 zwischen 14 und 49 Jahren.

In der Zielgruppe lag der Marktanteil von "Joko & Klaas Live" bei sehr guten 14,8 Prozent. Mehr junge Menschen erreichten am Mittwoch nur die "Tagesschau" und "Aktenzeichen XY... ungelöst", das mit starken 18,4 Prozent Marktanteil überzeugte und mit insgesamt 4,34 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern auch die letzten beiden Folgen der ARD-Serie "Finsteres Herz - Die Toten von Marnow" hinter sich ließ. Hier schalteten zunächst 3,07 Millionen Menschen ein, ehe das Staffel-Finale von 2,94 Millionen gesehen wurde.

Bei ProSieben wiederum überzeugte im Anschluss an die 15 Minuten auch noch "TV total". Mit 1,03 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern sowie 12,5 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe bescherte Sebastian Pufpaff der ProSieben-Premiere von "World Wide Wohnzimmer" einigen Rückenwind, den die Show jedoch nur bedingt für sich zu nutzen wusste. Mehr als ein Marktanteil von 7,4 Prozent war letztlich für "Erkennst Du den Song?" nicht drin, insgesamt ging die Reichweite auf 360.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zurück.

Eher mäßig verlief der Abend daneben auch für Sat.1, wo "The Taste" in dieser Woche nur auf 7,1 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe kam und unter die Millionen-Marke fiel. Nur 940.000 Personen schalteten diesmal ein - über 100.000 weniger als noch vor einer Woche. Damit lief's aber zumindest besser als für die Vox-Doku "Feuer, Wasser, Erde, Luft", für die nur 590.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sowie ein Marktanteil von 5,2 Prozent drin war. Kabel Eins landete mit "Die unendliche Geschichte" noch vor Vox und erzielte gute 5,7 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.8; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;